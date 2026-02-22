女優の深田恭子が、父親と相合傘する写真をアップした。

２１日に自身のインスタグラムを更新し「ＭＢＳ『痛快！明石家電視台』３５周年スペシャルに出演させていただきました」と報告。一枚の写真をアップし「番組の中でもお話しした、父との一枚。雨の日の銀座を相合傘して歩いているところです。今だに腕を組んで歩いたりする仲良しなのです」と父親との関係をつづった。

珍しく関西のバラエティーに出演した深キョン。「そんなエピソードをお話ししながら、スタジオメンバーの皆様、そして観覧に来てくださった約２００人の皆様と笑顔あふれる、とても楽しい収録でした！！配信でもぜひご覧いただけたら嬉しいです。ありがとうございました」とつづった。

番組では父親について語った。デビューのきっかけは「父が都庁の広報に勤めておりまして。広報で、番組を作ってまして。そこのロケに行ったときに、ホリプロの人がいて、スカウトされて、スカウトキャラバンに出ないかと言われて」と明かした。

写真は後ろ姿で、父親の顔こそ見えないが、ダンディーな雰囲気。深田と楽しそうに会話しているようにも見える。「＃私はずっとパパっ子です」とハッシュタグをつけた。フォロワーは「深キョン＆パパ。絵になる。ドラマみたいだね。かっこいい」「とっても素敵なお写真ですね」「ステキな２ショットありがとうございます」「映画のワンシーンみたい」「素晴らしいお父様なんだね。自慢の娘やろうね」とほっこりしていた。