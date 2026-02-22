◇▽20分1本勝負 MIRAI、●凍雅（13分20秒 片エビ固め）鈴芽○、遠藤有栖 ※リング・ア・ベル（2026年2月21日）

東京女子プロレスは21日、兵庫・神戸芸術センターで「Final Curtain in KOBE Art Center」を開催した。3・29両国国技館でインターナショナル・プリンセス王座に挑む鈴芽が王者MIRAI（みちのくプロレス）との最初で最後の前哨戦を制し、王座戦に弾みをつけた。

鈴芽は現在のタッグパートナー遠藤有栖とのコンビで出陣し、MIRAIは2・14後楽園での初防衛戦で、その実力を認めた凍雅と組んで激突。鈴芽にとってMIRAIは同期生であり、「BeeStar」でタッグを組んでいたとあって久々の対戦となった。

鈴芽とMIRAIは激しいエルボーの打ち合いで火花を散らした。鈴芽が丸め込み連発、ドロップキックからフェースクラッシャーは阻止された。MIRAIはチョップ連打、すてきMIRAI☆ロックも鈴芽はエスケープ。MIRAIがエアプレーンスピンで回すと、切り返した鈴芽は低空リング・ア・ベル。MIRAIは鈴芽にバックフリップを叩き込んだ。MIRAI組は鈴芽にサンドイッチ式でエルボーを見舞った。MIRAIが鈴芽にラリアットを繰り出すと、でいじーもんきーはダブルのドロップキックでMIRAIを排除。続けて、でじもんは合体式フェースクラッシャーを凍雅に決めると、鈴芽がリング・ア・ベルで凍雅にトドメを刺した。

絶妙のコンビネーションで勝利をもぎ取った鈴芽は「何年ぶりかに同じリングで試合をしました。やっぱりそれぞれの道で強くなって出会ったけど、めちゃめちゃ強かった。あのベルトを持ってるチャンピオンの強さだなって思いました」とコメント。続けて「私も有栖がベルトを失ったのが本当に悔しくて。だからこそ、私は自分が欲しいから獲るし、その先でまた有栖とも戦いたいと思ってるから、絶対獲る！」とキッパリ。MIRAIは「たぶん日程的にこれが最後の前哨戦になると思います。リングの上で久しぶりに鈴芽と出会って。あの頃と変わってるところも、あの頃と変わらないところもすごく感じました。見つめ合って。2人だけにしか分からない思いもあります。だけど、このベルトは3月29日、絶対に守り抜きます。負けたくない。負けられない。負けない。鈴芽に勝ちます！」とベルト死守を誓った。