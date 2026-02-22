改悪ニュースの翌朝、即座に逃げるべき「決定的な理由」

元消防士が株式投資で築いた資産は、なんと10億円（2026年1月時点）！ 三重県在住の専業投資家・かんち。49歳で早期退職してからというもの、生活費のすべてを株の配当金でまかなっている。その配当金の総額は、なんと年間2000万円超え。高配当株と株主優待株を組み合わせた「買ったらほとんど売らない」という手間のかからない“ほったらかし投資術”は、初心者の新NISAにも参考になる。「その投資術を知りたい！」と、長年著作の刊行を期待されていたものの、すべて断ってきた投資歴40年のベテランが、初めて著した話題の書『ほったらかしで年間2000万円入ってくる 超★高配当株 投資入門』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものをお送りする。

稀な売却を決断する「引き金」

一度の改悪は「終わりの始まり」

私は、保有株を売ることはあまりないです。しかし、稀に売却するタイミングとしては、こんなパターンがあります。

●株主優待株の優待がなくなったり、改悪されたとき

この売却基準を目にして、「優待の改悪なのであれば、悪くなったとしても優待はあるのだから、そのまま持っていてもいいのではないか？」と思った人がいるでしょう。

これは私の持論なのですが、「株主優待を一度でも改悪するような企業は、その後もどんどん改悪を続け、最後には廃止する」という可能性がとても高いと思っています。

迷わず「即・成行売り」する理由

仮に経営者が代わったとしても、“そういうことをする会社のDNA”というのは、そう簡単に変わらないもの。その企業に対する信頼が、なくなってしまうのです。なので、程度によるところはありますが、1回でも改悪された優待株は、基本的に売る方向で考えます。

とくに、優待品として送られてくる金券が半分になったり、金券が割引券になったりした場合は、かなり警戒します。もう翌日、朝一に「成行」で（値段を指定せずに）売ってしまいますね。

1/6に激減…実例が語る「負のスパイラル」

具体例でいうと、健康食品大手のAFC-HDアムスライフサイエンス（2927）。優待は自社商品から好きなものを選べるのですが、1000株持っていれば、2016年には年6万円分もの商品を選ぶことができました。しかしその後、年3万円、年2万円と改悪され、いまでは年1万円になってしまいました。

