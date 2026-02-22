セリエA 25/26の第26節 カリアリとラツィオの試合が、2月22日04:45にウニポル・ドムスにて行われた。

カリアリはセバスティアーノ・エスポジト（FW）、セミ・キリツォイ（FW）、アダム・オベルト（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するラツィオはマッティア・ザッカーニ（MF）、ダニエル・マルディーニ（FW）、グスタフ・イサクセン（FW）らが先発に名を連ねた。

42分、カリアリが選手交代を行う。ルカ・マッツィテッリ（MF）に代わりリヤード・イドリシ（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

60分、ラツィオは同時に2人を交代。ニコロ・ロベラ（MF）、グスタフ・イサクセン（FW）に代わりダニーロ・カタルディ（MF）、マッテオ・キャンセリエリ（FW）がピッチに入る。なお、ニコロ・ロベラ（MF）は負傷による交代とみられる。

72分、ラツィオは同時に2人を交代。ダニエル・マルディーニ（FW）、ルカ・ペレグリーニ（DF）に代わりペタル・ラトコブ（FW）、ヌーノ・タバレス（DF）がピッチに入る。

73分、カリアリが選手交代を行う。セバスティアーノ・エスポジト（FW）からヤエル・トレピ（FW）に交代した。

84分、ラツィオが選手交代を行う。マッティア・ザッカーニ（MF）からタイアニ・ノスリン（FW）に交代した。

85分にカリアリのジェリー・ミナ（DF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

その後もカリアリの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、0-0のスコアレスドローという結果になった。

なお、カリアリは56分にゼ・ペドロ（DF）に、またラツィオは45+1分にルカ・ペレグリーニ（DF）、64分にオリバー・プロフストガード（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-22 06:50:51 更新