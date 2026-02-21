「橋本病・バセドウ病」を発症しやすい人の共通点とは? 性別や年齢、遺伝的要因を医師が解説

甲状腺疾患は、特に女性に多く発症することが知られていますが、発症しやすい人にはいくつかの特徴があります。年齢や遺伝的な要因が関与しているほか、ストレスや妊娠・出産などの環境的要因も発症のきっかけとなることがあります。どのような人が甲状腺疾患を発症しやすいのか、その特徴について薗田先生に伺いました。

監修医師：

薗田 憲司（そのだ内科 糖尿病・甲状腺クリニック渋谷駅道玄坂院）

日本医科大学卒業後、東京臨海病院初期研修、東京都済生会中央病院勤務を経て、2023年そのだ内科 糖尿病・甲状腺クリニック渋谷駅道玄坂院を開院。高校時代、糖尿病になり苦しんでいる父親を救いたいという思いから糖尿病専門医を志す。外来診療で伝えきれないダイエットや血糖値改善のための食事や運動の方法を親しみやすい医師「血糖おじさん」としてYouTubeやInstagram、書籍、メディアを通じて広く情報発信している。日本内科学会内科認定医。日本糖尿病学会糖尿病専門医。

編集部

甲状腺疾患を発症しやすい人には、何か特徴があるのですか？

薗田先生

1つは、年齢が挙げられます。一般に、橋本病を発症しやすいのは20歳代半ば～40歳代の女性と言われています。一方、バセドウ病はもう少し若年層の女性に多く発症します。

編集部

若い女性にも多いのですね。

薗田先生

はい。最近だと、妊活をしている女性が不妊治療の一環として、甲状腺ホルモンの数値を測ったときに、甲状腺疾患が発見されるケースも多くなっています。

編集部

甲状腺の疾患は遺伝するのですか？

薗田先生

バセドウ病や橋本病は、遺伝的な因子が深く関与していることが研究で明らかになっており、「親、兄弟、祖父母がバセドウ病の場合には、一般の人と比べて20～40倍バセドウ病を発症しやすい（※）」とされています。ただし、身内に甲状腺疾患の患者がいるからといって、必ず発症するわけではありません。

※日本内分泌学会「バセドウ病は遺伝するのですか」

http://www.j-endo.jp/modules/patient/index.php?content_id=40

編集部

もう少し詳しく教えてください。

薗田先生

疾患の発症には、遺伝的因子のほかに環境的因子があります。例えば、甲状腺疾患の遺伝的因子を持っている人が、日常生活で強いストレスを抱えたり、感染症にかかったり、妊娠・出産などを経験したりしたとき、それらがきっかけとなって疾患を発症することがあります。

編集部

男性が発症する確率はどれくらいですか？

薗田先生

疾患によって異なり、橋本病の男女比は1：20～30くらいと、圧倒的に女性が多いのですが、バセドウ病の男女比は1：3～5くらいと言われています。そのため、男性でも油断は禁物です。もし気になる症状がみられたら、早めに専門医の診察を受けるようにしましょう。

※この記事はメディカルドックにて≪【女性必見】甲状腺疾患になりやすい人の特徴はご存じですか? 「橋本病」や「バセドウ病」の症状も医師が解説!≫と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。