評価や昇進のために無理を重ね、気づけば体調が後回し――そんな頑張り方に心当たりはありませんか。成果を追うほど余裕が消え、喜びも薄れてしまうのはなぜでしょうか。
IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』をもとに解説します。
健康を犠牲にしてはいけない
昇進、名誉、勉強なども、
健康を害してまで無理する理由はない。
――『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』より
評価や成果は大事だが、それが体調と引き換えになるなら順番が逆だ。
健康が崩れると、仕事の達成も学びの喜びも、味わう余裕が消える。
結局、手に入れたはずのものが負担に変わってしまう。
だから、頑張り方を「足し算」ではなく「整え方」に寄せる。
目標は持つ。
ただし、長く続けられる形にする。
無理のサインが出たら、量を減らし、速度を落とし、休む。
休むことは怠けではなく、続けるための調整だ。
昇進や名誉は他人の評価に左右される。
勉強も成果を急ぐほど、頭に入らなくなる。
その不安定なもののために、確実な土台を壊すのは割に合わない。
四十代以降は特に、快楽や成果を増やすより、苦痛を減らすほうが賢い。
余計な予定を減らし、惰性の付き合いを細くし、睡眠と回復の時間を守る。
そのほうが集中は戻り、結果も安定する。
大切なのは、何を達成するかだけではない。
どんな状態で毎日を過ごすかだ。
健康を守ったまま積み上げた前進だけが、後からも自分を助けてくれる。
（本記事は『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』をもとに作成しました）