¡ÚÂîµå¡Û¼ÄÄÍÂçÅÐ¤¬½éÀï¤«¤éÀ¤³¦3°Ì¤ÎÎÓ»íÅï¤È·ãÆÍ¡¡¶¶ËÜÈÁÇµ¹á¤âÃæ¹ñÁª¼ê¤È1²óÀï¡¡¡È¤½¤é¤ß¤ï¡É¤Ïº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤â½Ð¾ì¡Ò¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¡Ó
¡þÂîµå2026¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å(2·î19Æü¡Á3·î1Æü¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë)
Âîµå¤Î¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¤Ï21Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÎÍ½Áª¤¬½ªÎ»¡£¥É¥í¡¼¤¬³ÎÄê¤·¡¢22Æü¤«¤é³Æ¼ïÌÜ¤ÎËÜÀï¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
WTT¤ÎºÇ¾å°Ì¤È¤Ê¤ë³ÊÉÕ¤±¤Î¡Ö¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¡×¡£ÃË½÷¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¯1°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë²¦Á¿¶ÖÁª¼ê¤äÂ¹±ÏèµÁª¼ê¤éÃæ¹ñ¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤âÂ¿¤¯½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤Ï¡¢Á´ÆüËÜ4´§¤ÎÄ¥ËÜÈþÏÂÁª¼ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢°ËÆ£ÈþÀ¿Áª¼ê¡¢ÁáÅÄ¤Ò¤ÊÁª¼ê¡¢¶¶ËÜÈÁÇµ¹áÁª¼ê¡¢ÂçÆ£º»·îÁª¼ê¡¢Ä¹粼ÈþÍ®Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¡£¤¤¤º¤ì¤âËÜÀï¤«¤é¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¡¢¥«¥Ã¥È¥Þ¥ó¤Î¶¶ËÜÁª¼ê¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¤Ç½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëë©Í½³þÁª¼ê¤¬Áê¼ê¤Ç¤¤¤¤Ê¤êÃæ¹ñÁª¼ê¤È¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¯4°Ì¤ÎÄ¥ËÜÃÒÏÂÁª¼ê¤ä1·î¤ÎÁ´ÆüËÜÂîµåÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹Ï¢ÇÆ¤Î¾¾Åç µ±¶õÁª¼ê¡¢¸Í¾åÈ»ÊåÁª¼ê¡¢±§ÅÄ¹¬ÌðÁª¼ê¡¢¼ÄÄÍÂçÅÐÁª¼ê¡¢ÅÄÃæÍ¤ÂÁÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¡£¼ÄÄÍÁª¼ê¤Ï½éÀï¤ÇÀ¤³¦3°Ì¤ÎÃæ¹ñ¡¦ÎÓ»íÅïÁª¼ê¤ÈÀï¤¦¥É¥í¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ÃË»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¤Ï¡¢¾¾ÅçÁª¼ê¤È¸Í¾åÁª¼ê¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£
½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¤Ï¡¢Ä¥ËÜÁª¼ê¤ÈÁáÅÄÁª¼ê¥Ú¥¢¤Ë²Ã¤¨¡¢Ä¹粼Áª¼ê¤Ï´Ú¹ñ¤Î¥·¥ó ¥æ¥Ó¥óÁª¼ê¡¢ÂçÆ£Áª¼ê¤Ï´Ú¹ñ¤Î¥Á¥å ¥Á¥ç¥ó¥ÒÁª¼ê¤È¤Î¹ñºÝ¥Ú¥¢¤Ç¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ëº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¤Ï¡¢Á´ÆüËÜÍ¥¾¡¥Ú¥¢¤Î¾¾ÅçÁª¼ê¡¢Ä¥ËÜÁª¼ê¤Î¡È¤½¤é¤ß¤ï¡É¤¬ÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£22Æü¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î1²óÀï¡¢¥À¥Ö¥ë¥¹¼ïÌÜ¤Î1²óÀï¤¬³«ºÅ¡£Ãæ¹ñÁª¼ê¤ÈÀï¤¦¼ÄÄÍÁª¼ê¤È¶¶ËÜÁª¼ê¤Ï22Æü¤Ë½éÀï¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£