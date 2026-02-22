◆ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキー フリースタイル 男子スキークロス 決勝（大会16日目/現地21日）

古野慧選手が日本勢初めての決勝進出を果たすも4位に。あと一歩でメダルを逃した悔しさを語りました。

タイムトライアルは全体2位の1分7秒12でゴールした古野選手。続く決勝トーナメント1回戦、準々決勝と1位通過し、準決勝も2位で通過し初の決勝まで上り詰めました。しかし迎えた決勝、先を行く3選手に追いつくことが出来ず惜しくもメダルを逃しました。

競技を終え、メダルをあとわずかのところで逃したことを聞かれ「本当に最後メダルが手に届くところまで、(決勝まで)初めて来られた。(メダルを)逃してしまって本当に悔しい気持ちでいっぱい」と悔しさをあらわにします。

1日でタイムトライアルから決勝まで滑る過酷な競技。体の状態については「去年ケガをして春に手術もした。ここに来るまでにトレーナーさんをはじめ多くの人に支えてもらった。今日は何の負傷もなく来ることができ体の調子もバッチリだった」と語ります。

前人未踏の決勝まで上り詰めた古野選手。前回大会の26位から大きな成長を果たした4年間を振り返り、「この大舞台で自己ベストの成績を出せて本当によかった」と答えます。

それでもメダルの獲得を逃したことへの悔しさを繰り返し口にし、途中涙をこらえる場面も。

そして今大会同じく同競技に出場した須貝龍選手について「龍さんがチームを引っ張ってくれて、龍さんもケガがあるなかで来ていた。龍さんがいたから僕らも頑張ってこられた」と感謝を語った古野選手。「またこのメンバーで次も目指せたら」と4年後への希望も口にしました。