タゴ・ジャズのステージで熱唱するタチアナ・オドエメネさん＝2026年1月、マニラ（共同）

マニラ北部の夜の住宅街。2階建て家屋のドアを開くと軽妙なサックスが響いてくる。注意深く探さなければ入り口を通り過ぎてしまうほど薄暗い通りになじんだライブハウス「タゴ・ジャズ」は、フィリピンのジャズの名店だ。ここ数年、音楽愛好家の間で急速に知名度を広げた。（共同通信マニラ支局＝菊池太典）

開店前、約束の時間に訪れると、エプロン姿の経営者ネルソン・ゴンザレスさん（50）が迎えてくれた。「ごめん。ちょっと時間が押していて、インタビューは15分くらいで勘弁して」。店で出す料理は全て自分で仕込んでいるという。ステージではミュージシャンがリハーサルしていた。

ゴンザレスさん自身もドラム奏者。フィリピンでは演奏場所が限られており、「場所が必要だ」として2011年、かつて祖母が住んでいた住宅を改装してタゴ・ジャズを開いた。長く経営が上向かない中、一念発起して2019年、60人が座れる規模に全面改装した。

「直後に新型コロナウイルスの大流行だよ」と苦笑いする。改装した“新タゴ・ジャズ”が始動したのは事実上、2022年になってから。貴重な本格ジャズが楽しめるライブハウスとして人気を博すようになった。

午後8時の開店に合わせて客が続々と集まる。この日の主役はまだ12歳の新進気鋭の歌手タチアナ・オドエメネさん。ほぼ満席の会場でバンドを従え、ボサノバの名曲「イパネマの娘」やジャズ調にアレンジしたミュージカルの劇中歌など計10曲を堂々と歌い上げた。

タゴ・ジャズへの出演は2回目というオドエメネさんは演奏後「ここでは本当に自由な気持ちで歌える」とはつらつとした表情で話した。

現在、店を開けるのは集客が見込める金曜日から日曜日。だがゴンザレスさんは店の規模も開店頻度もまだまだ広げられると自信をみせる。

「世界中のジャズ愛好家は、旅行先で『ここではどこでジャズを聴けるんだい？』と問うものだ。マニラではまさにここがその場所さ」

営業中のタゴ・ジャズの店内＝2026年1月、マニラ（共同）

タゴ・ジャズの経営者ネルソン・ゴンザレスさん＝2026年1月、マニラ（共同）

住宅街にたたずむライブハウス「タゴ・ジャズ」＝2026年1月、マニラ（共同）