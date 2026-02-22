ドジャース・大谷翔平投手（３１）の実戦がスタートした。２１日（日本時間２２日）、古巣エンゼルスとのオープン戦（アリゾナ・テンピ）に「１番・ＤＨ」で出場。初回の第１打席で昨季１０勝をマークした右腕ソリアーノと対戦し、１６０キロの内角速球に詰まらされたが、三塁へのボテボテの当たりがラッキーな内野安打となって出塁した。

その後に二死満塁のチャンスをつくると、６番のキム・ヘソンの三遊間を破る２点適時打で三塁から生還した。２回の第２打席は無死二塁のチャンスでニゴロ、さらに９―０の大差がつくと、二死二、三塁で早くも３度目の打席が回ってきたが、空振り三振。今季デビュー戦を３打数１安打で終え、試合中に引き揚げた。

ＷＢＣに合わせて早めの調整を続ける大谷について、ロバーツ監督は試合前「２打席打って調子がよければ、３打席になることもある」とし、帰国の予定には「もうすぐだとは分かっている。オープン戦に数試合出場する予定だが、飛行機チケットがいつになるか正確には分かりません。彼も言ってこないし、いつ日本代表に合流するのか、私には分かりません」と「ＭＬＢ公式」などに話している。大谷は２２日（同２３日）のパドレスとのオープン戦の試合前に今キャンプ２度目のライブＢＰ登板を予定している。