OP戦で初先発…2回途中2失点（自責1）で交代

【MLB】エンゼルス ー ドジャース（日本時間22日・テンピ）

ドジャース・山本由伸投手は21日（日本時間22日）、アリゾナ州テンピで行われたエンゼルスとのオープン戦開幕戦に先発。2回途中2失点（自責1）で交代した。登板後に報道陣の取材に応じ、侍ジャパンの出場について話した。

初回は上々の立ち上がりだった。先頭のネトを94.7マイル（約152.4キロ）のシンカーで見逃し三振を奪うと、続くシャヌエルを二ゴロ、3番モンカダをスプリットで空振り三振に仕留めた。しかし2回、先頭のソレアに二塁打を浴びてピンチを招き、続くアデルの左翼へのフライをテオスカー・ヘルナンデスがまさかの落球。味方のミスで失点した。2死一、三塁としたところで降板。30球を投げ、3安打2失点（自責1）だった。

3月にはワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場するため、すでに2度のライブBPに登板するなどハイペースで調整している。報道陣から「以前『負けるという選択肢はない』という言葉がありましたが、今回のWBCで『投げない』という選択肢はありましたか？」と問われると、山本は大爆笑。報道陣からも笑いが起きた。

山本は昨年ドジャースのエースとしてフル回転した。特にポストシーズンでは何度も圧倒的なピッチングを披露。ワールドシリーズ第2戦の前日会見では「何としても負けるわけにはいかないので」と話した際、これを英訳した「Losing isn’t an option（負けるという選択肢はない）」が大バズリ。グッズ販売やネットミームになるなど、“言ってない名言”として話題を呼んだ。（Full-Count編集部）