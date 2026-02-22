ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・エキシビションが21日（日本時間22日）に行われた。女子で銀メダルを獲得した坂本花織（シスメックス）は、ウォームアップエリアでのコミカルな動きが中継され、ファンの間に笑撃が広がった。

今季限りでの現役引退を表明している坂本にとって、エキシビションが五輪ラストダンス。大切な演技を控えても、自然体は不変だった。

中継で映ったウォームアップエリアの様子。三浦璃来・木原龍一組と談笑していた坂本は、中腰になると笑みを浮かべてやや上を見ながら、両腕を激しく動かす謎の動きを披露。実況も「どんな動きなんでしょうか……」と困惑するほどだった。

もちろん、X上のファンにも笑撃が広がる。「坂本なにしとん笑」「かおちゃんがすべてから解き放たれておる」「かおちゃんが変な動きしてるwww」「ねぇかおちゃん何してんのwwww」「かおちゃん裏でもいくらなんでもおもろすぎるだろww」などの声が上がっていた。

その後の演技では表現力たっぷりに観客を魅了。大きな拍手を浴び、フィナーレではいつも通り集合写真のセルフィ―を担当。笑顔で最後の五輪を終えた。



（THE ANSWER編集部）