か、かんわいいぃぃぃ♡【シャトレーゼ】期間限定だから急いで！「新作ケーキ」

見映えもバッチリの可愛い「新作ケーキ」を【シャトレーゼ】で買って帰りませんか？ ティータイムの気分を上げてくれそうなケーキが期間限定で登場中。自分へのご褒美に味わうのもおすすめです。今回は桃の節句にちなんだケーキや、贅沢なフルーツケーキをご紹介します。

可愛い飾りまでトッピング！「桃の節句 ちいさなひなケーキ（ピンク）」

3月3日までの期間限定、桃の節句にちなんだケーキ。天面には苺やおひなさま、飾りをトッピングした可愛らしい仕上がりです。@ftn_picsレポーターともさんによれば「直径約9cmの食べ応えのある大きさ」とのことで、スイーツ食べたい欲も満たされそう。

断面までピンクに染まったビジュアル！

「桃の節句 ちいさなひなケーキ（ピンク）」の中身にも注目。公式サイトによれば「苺クリームと苺風味スポンジ、ホワイトチョコチップをサンド」していて、ほんのり苺の酸味も感じられそうです。価格は\1,040（税込）。断面までピンクに染まった、心ときめくような一品をぜひお見逃しなく。

クリームのデコレーションが映える「春いちごと桃のふんわりケーキ」

パステル系の優しい色合いが可愛いこちら。クリームのデコレーションが映える、ご褒美感のあるビジュアルもたまりません。天面には苺がトッピングされていますが、ダイス苺や苺シュガーチップ入り苺クリームも合わせた贅沢仕立て。柔らかな口当たりに癒されつつ、甘酸っぱさも堪能できそうです。

桃ジュレを合わせた軽めの仕上がり

「春いちごと桃のふんわりケーキ」には、桃ジュレも加えているよう。ジュレの軽さやさっぱり感がプラスされる分、食後でもペロリと完食できそうです。カップに入っており、ケーキが倒れにくいのも嬉しいところ。価格は\470（税込）。4月3日までの期間限定なので、気になる人はお早めに。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino