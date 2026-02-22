『豊臣兄弟！』第7回 “小一郎”仲野太賀、“直”白石聖からの突然の申し出に戸惑う
仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第7回「決死の築城作戦」が22日の今夜放送される。
【写真】藤吉郎（池松壮亮）は寧々（浜辺美波）と晴れて夫婦に
大河ドラマ第65作で描かれるのは戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡に迫る、夢と希望の下剋上サクセスストーリーだ。主人公は、天下人の弟・豊臣秀長（仲野）。歴史に“if（もしも）”はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」と言わしめた天下一の補佐役。その秀長の視点から戦国時代をダイナミックに活写する。脚本を務めるのは『半沢直樹』、『下町ロケット』、連続テレビ小説『おちょやん』を手がけた八津弘幸。
【第7回「決死の築城作戦」あらすじ】
藤吉郎（池松壮亮）は晴れて寧々（浜辺美波）と夫婦に。だが祝言の日、直（白石聖）が中村に帰ると言いだし、小一郎（仲野）は戸惑う。
一方、美濃攻めに乗り出した信長（小栗旬）に対し、藤吉郎は要衝・墨俣の攻略を買って出る。小一郎は攻略の秘策を思いつくが、実現には尾張と美濃の国境を仕切る川並衆の協力が必要。2人は川並衆の棟梁・蜂須賀正勝（高橋努）とよしみのある織田家臣・前野長康（渋谷謙人）に仲介を頼む。
大河ドラマ『豊臣兄弟！』はNHK総合にて毎週日曜20時放送。NHK BSでは18時、BSプレミアム4Kでは12時15分より放送。
