◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグＥＡＳＴ―Ｂ▽第３節 札幌１―１（ＰＫ５―４）長野（２１日・長野Ｕスタジアム）

Ｊ２北海道コンサドーレが今季３戦目で初勝利を挙げた。アウェーでＪ３長野と対戦し、前半１０分に先制点を許したが、同１７分にシエラレオネ出身のＦＷバカヨコ（３０）がＰＫで同点弾。イスラム教徒で、現在はラマダン期間中のため日中の食事が取れないが、勝利につなぐ活躍を見せた。１―１のままもつれ込んだＰＫ戦は、ＧＫ田川知樹（２３）が１本セーブするなど活躍を見せ、５―４で制した。

札幌のゴールゲッターがようやくその本領を発揮した。長野に先制点を決められた６分後、スルーパスに飛び込んだＦＷバカヨコが長野ＧＫ中野と交錯してＰＫのチャンスを捻出。自ら左足でゴール右下に決めて、自身今季初ゴールだ。「うれしい。積み上げてきたものを生かし、この試合に限らずに勝つことが大事なんだ」と振り返った。

ゴール後も、前線からの守備やポストプレーで、献身的なプレーをみせたＦＷは、敬虔（けいけん）なイスラム教徒。１８日から神聖な断食月であるラマダンに入り、日中の食事は制限されている。空腹を感じることで欲望を滅却するための大切な宗教儀式だ。「今日で４日目です。最初の１週間が過ぎれば慣れてきます。昨日は早く寝て（午前）３時半に起きて祈りをささげました」。食事が許されるのは日没後と夜明け前。豆料理や野菜、果物などが多いが、栄養は偏らないように工夫しているという。「ラマダンの間は自分に厳しくできる。日々のルーチン（の意味が）明確になるいい期間なんです」と語った。

ストライカーが仕事をすれば、新守護神はそれを無駄にしない。ＰＫ戦では、新加入のＧＫ田川が１本目を左へ飛んでセーブ。その後、長野が２本を外して勝利を呼び込んだ。本人いわく「感じたことを信じるタイプ」。ＰＫ戦はこれまでのサッカー人生で「ほとんど勝っている」と胸を張る。ＰＫ戦がある百年構想リーグでは今後もアピールチャンスはありそうだが「ここまで３試合で無失点がないので、何が何でも９０分で勝ちたい」と、全く浮かれていない。

就任後、公式戦初勝利を収めた川井健太監督（４４）も「最低限の勝利はものにできたが、我々が勝ち点３をものにできた試合だった」と満足はしていなかった。２８日のホーム開幕戦では、きっちり９０分で岐阜を仕留めてみせる。（甲斐 毅彦）