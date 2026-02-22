伊野尾慧“晴流”＆松本穂香“菜帆”がキス…？しかし秘密の関係が会社にバレる 『50分間の恋人』第5話あらすじ
Hey! Say! JUMPの伊野尾慧と俳優の松本穂香がW主演する、ABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『50分間の恋人』（毎週日曜 後10：15）の第5話が、22日に放送される。このほど第5話のあらすじと場面写真が公開された。
【写真】仲良くキッチンに立つ晴流（伊野尾慧）＆菜帆（松本穂香）
ゲーム会社に勤務する菜帆（松本）は、恋愛は二の次で仕事一筋な堅実女子。そんな菜帆はある日、ひょんなことがきっかけでAIだけが親友という変わり者イケメンの晴流（伊野尾）と“お弁当を30回つくる”という契約を結ぶことになる。
お昼休み50分間を共に過ごすうちに距離が縮まる2人だが、いがみ合っている会社に勤めていることが発覚し、突じょ隠さなければならない秘密の関係に。晴流のズレた言動に振り回されつつも、彼の優しさ真っすぐさに菜帆は次第に惹かれていく、ズレきゅんラブコメディー。
■第5話あらすじ
菜帆は、晴流から、晴流の母・涼子（櫻井淳子）との確執とその原因を聞き、傷ついている晴流に寄り添う。自分の出過ぎた言動を謝る菜帆に対し、晴流は「辛島殿がいてくれて助かった」と伝える。晴流の母親への心境にはかすかな変化が…。
そして菜帆との出会いによって料理にも目覚めた晴流は、翌週から自分が菜帆の弁当を作ると宣言し、お互いに弁当を作り合うことを提案する。そこで晴流は、卵焼きの作り方から晴流に伝授。卵焼き特訓が長丁場になり、ついうたた寝をしてしまう菜帆の寝顔をいとおしそうに見つめる晴流は、目を覚ました菜帆にそっとキスを…。
そんな中、隠し通してきたはずなのに、晴流と菜帆の関係がついにパイレーツ社にバレてしまう。
【写真】仲良くキッチンに立つ晴流（伊野尾慧）＆菜帆（松本穂香）
ゲーム会社に勤務する菜帆（松本）は、恋愛は二の次で仕事一筋な堅実女子。そんな菜帆はある日、ひょんなことがきっかけでAIだけが親友という変わり者イケメンの晴流（伊野尾）と“お弁当を30回つくる”という契約を結ぶことになる。
■第5話あらすじ
菜帆は、晴流から、晴流の母・涼子（櫻井淳子）との確執とその原因を聞き、傷ついている晴流に寄り添う。自分の出過ぎた言動を謝る菜帆に対し、晴流は「辛島殿がいてくれて助かった」と伝える。晴流の母親への心境にはかすかな変化が…。
そして菜帆との出会いによって料理にも目覚めた晴流は、翌週から自分が菜帆の弁当を作ると宣言し、お互いに弁当を作り合うことを提案する。そこで晴流は、卵焼きの作り方から晴流に伝授。卵焼き特訓が長丁場になり、ついうたた寝をしてしまう菜帆の寝顔をいとおしそうに見つめる晴流は、目を覚ました菜帆にそっとキスを…。
そんな中、隠し通してきたはずなのに、晴流と菜帆の関係がついにパイレーツ社にバレてしまう。