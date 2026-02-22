「ワイルドになりすぎ」太川陽介、“激変”姿に反響「衝撃で内容が入ってこない」
俳優の太川陽介が22日までに自身のYouTubeチャンネル「ルイルイちゃんねる」を更新。“激変”姿を披露した。
【動画】「ワイルドになりすぎ」“激変”姿に反響が寄せられた太川陽介
「バス旅系新企画が始動！主役は小学生の君だ！」と題した動画で、太川はテレビ東京で未来の太川陽介発掘プロジェクト「THEバス旅Jr．」が始まると発表。出演者を募集しており、「どうぞご応募ください、バスに乗ってチャレンジしましょう！」と呼び掛けた。「すごい〜未来の太川さん発掘！」「良い取り組みですね！」といった反響があった。
一方で、もみあげから顎まで、そして口の周りに白いヒゲをたくわえた太川の姿に驚く声も。ネットでは「太川さんの髭 カッコいいな〜」「太川陽介がめっちゃお爺さんになっとる」「太川さんいつのまにか髭をたくわえてる」「太川さんがもじゃもじゃになっている衝撃で、内容が入ってこない」「太川陽介見ない間にワイルドになりすぎ」といった声が寄せられた。
