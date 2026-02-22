＜いぎなり東北産 RE：STRAT 新たなステージへ＞

2月8日の札幌公演で1月から始まった全国5カ所のZeppツアーを打ち上げたいぎなり東北産。「いぎなり東北産 RE：STRAT 新たなステージへ」第4回のテーマは「メンバーにこっそり感謝していること」に決定！ 長いつきあいだからこそ普段は口にできない“感謝の気持ち”を紙面を通じて伝えてもらいます。

こんにちは♪ いぎなり東北産の律月ひかるです。いぎなり東北産は最近、Zeppツアー公演のファイナルで札幌に行きました。私は今ハマっているお菓子があるのですが、北海道ではそのお菓子の北海道限定あんバター味をGETできてとってもうれしかったです！ なまらおいしかった〜♪ あとは牛乳トリュフのチョコレートをおすすめしてもらって初めてGETしたのですが、こちらもとってもおいしかったです。北海道にはおいしいおみやげがたくさんあるので、毎回行くたびに楽しみにしていてとっても大好きです。ここに挙げたほかにも私が好きそうな北海道スイーツがあればぜひ教えてください。

そして、今回からのテーマは「メンバーにこっそり感謝していること」です。私がこっそり感謝しているメンバーは、わかちゃん（安杜羽加）です。キンモクセイの香りはとても人気だけど、私はずっとキンモクセイの香りがどのような香りなのかわからず、孤独を感じていました。そんな時、わかちゃんがライブ会場の外にあるキンモクセイの香りがするところに連れて行ってくれて「これがキンモクセイの香りだよ」と教えてくれました。これから先、キンモクセイの香りを感じるたびにわかちゃんのことを思い出してしまうでしょう…。わかちゃんありがとう（こっそり）。ほかのメンバーにもこっそり感謝していること、がっつり感謝していることがたくさんあります。みんないつもありがとう♪ これからは日々の感謝をこまめに伝えていきたいです。そしてこの文章を読んでくださったあなたも、ありがとうございます☆

いぎなり東北産はもうすぐ沖縄でライブがあるのでとっても楽しみです。ひと月に北海道と沖縄に行けるなんて！ なんくるとぅんいんくる☆【律月ひかる】

◆律月ひかる 2001年（平13）7月31日生まれ、24歳の秋田県産。無類のかわいいもの好き。愛称は「ひかるん」。メンバーカラ−は白。

◆いぎなり東北産 メンバー全員が東北出身の女性アイドルグループ。15年に結成し、東北を盛り上げるべく東北を拠点に活動。25年7月9日、念願の日本武道館公演を行い大成功。グループ結成10周年の同8月9日にavex traxからメジャーデビュー。3月18日にメジャー2ndシングル「デコ！」の発売が決定。