去年20周年を迎えた「長崎歴史文化博物館」。

2月20日に来場者850万人を達成。

地方の博物館ながら、順調に来場者を増やしています。

トップに、その理由と今後の展望を聞きました。

去年秋、九州で初めて長崎歴史文化博物館で開催された『ポケモン×工芸展』。

ポケモンの姿や技などをテーマに、人間国宝などの作家が手がけた作品が集結しました。

日本の伝統工芸と人気キャラクターを掛け合わせた展示は話題となり、来場者は4万7000人を突破。

大成功を収めました。

◆『これまでの歩み』

長崎歴史文化博物館は2005年、県と長崎市が共同で建設と運営を行う形で開館しました。

常設展では、大航海時代から幕末・明治に至る海外との交流や貿易など、長崎の歴史と文化を紹介。

さらに…

江戸時代、長崎市の諏訪の森地区にあった長崎奉行所を忠実に復元した展示に注目が集まりました。

開館から20年あまり。

順調に来場者数を伸ばし、2月末には850万人に達する見込みです。

中でも特徴的なのが “海外からの来場者” が多いことです。

コロナ禍前の2019年には、69か国から来場していて、国際的にも重要な観光地に。

現在も半数ほどが海外からの観光客だといいます。

◆『運営のポイント』子どもたちに長崎人としての誇りを持ってほしい

水嶋 英治 館長は2018年から博物館の運営に携わっています。

（寺田美穂 アナウンサー）

「館長として長崎歴史文化博物館の運営で意識していることは」

（長崎歴史文化博物館 水嶋 英治 館長）

「長崎の子どもたちが長崎のプライドを持つ、アイデンティティを育てる。長崎を、歴史を知ってもらうとか、そういう文化面、教育面で貢献するというのは大事」

‟子どもたちに長崎人としての誇りを持ってほしい”。

その思いは『ポケモン×工芸展』でも…

（寺田美穂 アナウンサー）

「手ごたえを感じた部分は？」

（長崎歴史文化博物館 水嶋 英治 館長）

「子どもたちの様子を見ていて “こんなのあるんだ” みたいに騒ぐ。感動を与えるというのは、ここの役割だと思う。日本の伝統や工芸を守るという手応えは、ポケモンを通して得られた」

◆『長崎は異国の文化に触れることができる “あこがれの地”』

現在開催しているのは、20周年を記念した企画展「長崎遊学あこがれのキャンパスライフ」。

企画展を担当した学芸員の施 燕(し えん)さんに、案内してもらいます。

（長崎歴史文化博物館 施 燕 学芸員）

「長崎をひとつの大学と例えた時に、長崎でどんな “キャンパスライフ” を過ごしたかを紹介するような展覧会」

江戸時代、海外との往来が制限された日本人にとって、長崎は異国の文化に触れることができるあこがれの地でした。

会場には、長崎で学ぶために全国各地から訪れた『遊学者』の暮らしを紹介する絵画や書など、約170点が並びます。

（寺田美穂 アナウンサー）

「最初に目を引くのが、長崎の街並みが描かれた絵ですね」

（長崎歴史文化博物館 施 燕 学芸員）

「長崎遊学を象徴するような絵」

描かれているのは、出島や唐人屋敷など、長崎を象徴する風景です。

（寺田美穂 アナウンサー）

「人間も細かく描かれている」

（長崎歴史文化博物館 施 燕 学芸員）

「長崎に来たことがない人のために描いたのでは」

さらに、当時の暮らしを伝えるちょっとユニークな資料も。

（寺田美穂 アナウンサー）

「この作品はどんな状況を描いた？」

（長崎歴史文化博物館 施 燕 学芸員）

「長崎に住む中国人に絵を学ぶため仙台から来た『菅井梅関』という画家が、仙台へ帰るときに送別会を行った。中心に立って舞っている人が、菅井梅関」

（寺田美穂 アナウンサー）

「送別会の様子を描いた絵が博物館に飾られるなんて、興味深い」

（兵庫県からの来館者）

「長崎の歴史に触れて知らないことを発見できた」

（北海道からの来場者）

「昔から貿易が盛んだったことや、キリシタンのことなどよくわかった」

◆課題は『地元の子どもたちへの教育サービス』

この20年で200以上の展覧会を開催するなど、長崎の文化の発信に力を入れてきた「長崎歴史文化博物館」。

その一方で、課題もあると水嶋館長は語ります。

（長崎歴史文化博物館 水嶋 英治 館長）

「地元の子どもたちに対する教育サービス、これをどうやって充実させていくか。それは悩みどころだし挑戦すべきテーマ」

離島の多い長崎県で、博物館に足を運ぶことができない子どもたちにも、長崎の歴史や伝統を伝えたい。

学芸員が資料とともに学校を訪問する、‟移動式博物館” の実現にも力を入れたいと話します。

（寺田美穂 アナウンサー）

「長崎歴史文化博物館が今後目指す姿は？」

（長崎歴史文化博物館 水嶋 英治 館長）

「地元にあって、なくてはならない存在。日本にとってなくてはならない存在。諸外国に対しても、なくてはならない存在にならなければいけないと思う」

県外の博物館との共同研究や、県美術館や地域と連携した企画展の充実にも取り組んでいます。

地元の人だけでなく県外や海外からの観光客にも、長崎の魅力を発信する拠点としてさらなる進化を目指します。