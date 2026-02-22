20本の金属ボルトが足中に…左足切断の危機を抱えた女子滑降ボンが告白した現況「痛みがなかなか治まりません」【冬季五輪】

壮絶な転倒によって深刻なダメージを負ったボン(C)Getty Images

あらためて痛めた傷の深さを物語る一枚だ。現地時間2月20日、ミラノ・コルティナ五輪アルペンスキー女子滑降で左ヒザを複雑骨折したリンゼイ・ボン（アメリカ）が5度目の手術を受けた直後のレントゲン写真を公開。小さくない衝撃を生んでいる。

【動画】大量のボルトが足に…ボンが公開した生々しい傷跡

異例の挑戦だった。五輪開幕の約1週間前に行われたワールドカップで左膝前十字靱帯断裂などの重傷を負っていたボン。それでも「逆境が大きければ大きいほど、私は自分の中にある最高の力を引き出すことができる」と強行出場を決めた41歳は、世間を驚かせた。

しかし、現実は彼女に無情な結末を迎えさせた。大きな関心を集めた予選でスタートからわずか13秒で踏ん張りがきかずに転倒。旗門に右腕を引っかけて投げ出される形となったボンは、身体を雪面に激しく打ち付けると、自力で立ち上がれずに、ヘリコプターで救急搬送された。

悲鳴を上げるほどの痛々しい状態となったボンは、すでにアメリカに帰国。イタリア国内で実施した4回に加えて計5度の外科手術を執行。いまだ完全回復には至っておらず、当面は日常生活に戻ることが目標になると見られている。

そして、この度、自身のインスタグラムを更新したボンは、「手術は無事に終わりました……今回は6時間ちょっとかかりました。痛みがなかなか治まりません」と現況を正直に告白。そして、大量のボルトが埋め込まれた左足のレントゲン写真を添付し、「ご覧の通りたくさん取り付けなければなりませんでした」と記した。