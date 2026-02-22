◆米大リーグオープン戦 エンゼルス―ドジャース（２１日、米アリゾナ州テンピ＝ディアブロスタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２１日（日本時間２２日）、オープン戦初戦の敵地・エンゼルス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、３打数１安打で途中交代した。

初回先頭の１打席目は、カウント１ボール、２ストライクから４球目の９９・６マイル（約１６０・３キロ）の内角直球に反応。詰まらされて、打球速度７０・２マイル（約１１３・０キロ）のぼてぼての当たりだったが、内野安打をもぎ取った。オープン戦初出場の試合の安打は２１年から６年連続となった。

先発した山本由伸投手（２７）は初回、２三振を奪うなど３者凡退の好発進。３点をリードした２回無死二塁で迎えた大谷はカウント２―２から左腕・フェリスの外角低めスライダーを反応したが、二ゴロに倒れた。９―０となった２回２死二、三塁の３打席目は空振り三振に倒れた。

３月には、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）を控える大谷。すでにライブＢＰ（実戦形式の練習）で登板するなど、投手調整も順調に進めている大谷だが、レギュラーシーズンを見据えてＷＢＣでは投手としては登板せず、打者に専念する見込みで、ライブＢＰではこれまで１０打席に立って９打数２安打だった。

ドジャース移籍後３年目を迎えるが、これまでの２年間は、オープン戦初戦に本塁打。勢いに乗って２年連続で５０本塁打以上を放ってＭＶＰに輝き、ワールドシリーズ制覇もつかんだ。あす２２日（同２３日）の敵地・パドレス戦には出場せず、キャンプ地でライブＢＰに登板する予定。この日のオープン戦は元日本ハムの栗山英樹ＣＢＯが本塁後方で観戦していた。