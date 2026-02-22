病に伏せる妃たちを絶品薬膳で救う！見習い仙女と美青年の契約結婚から始まる飯テロ後宮譚【書評】
『七十二候ノ国の後宮薬膳医 〜見習い陶仙女ですが、もふもふ達とお妃様の問題を解決します〜』（ハマサキ：漫画、江本マシメサ：原作、きのこ姫：キャラクター原案/キルタイムコミュニケーション）は病に伏せる妃たちのため、1人の見習い仙女が奔走する中華風後宮ファンタジー。登場する主人公の手料理は、読み手の食欲を一気に刺激してくることだろう。
本作の主人公・桜桃香（おうとうか）は“陶器の声を聞く力”を活かし、他の仙女たちを支える陶仙女（とうせんにょ）になるべく奮闘する見習い少女。徳を高めるため人間界へ降り立ち、猫のあやかし・金華猫とともに食堂を営んでいた。しかしある日、隣の店の火事により食堂は全焼し、途方に暮れてしまう。建物の弁償を迫られていたところを、常連だった見目麗しい青年・陽伊鞘（よういさや）に救われる。
本作の魅力の1つはやはり、桃香が振る舞う手料理だ。素朴だけど温かな干し芋粥、厚切り肉を油ねぎが効いたタレでからめた魯肉飯など、描かれる料理は艶があり、立ち込める湯気から温かさが伝わってくる。馴染みのない料理名も多いため、読み手の好奇心をくすぐることだろう。
後宮の人間にヒドイ言葉をかけられたり、妃の我がままに付き合わされたり、2人の任務はそう簡単にはいかない。しかし食卓を囲む一時だけは心身ともに癒され、2人の心を通わす時間となる。徐々に距離を縮める2人のやりとりは、あなたを和ませてくれるはずだ。
文＝ネゴト / なつきみかさ