「今すぐ案内しろよ！」男性客が大声で激怒！？震える声で対応した直後【まさかの事実】が発覚して...？
読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！話題のレストランでアルバイトをしている主人公。ある日、整列を担当していると突然お客さんから激怒されてしまいます。思わぬクレームに隠された驚きの真実とは？
話題のレストランで大忙し！慣れない整列担当を任されたある日
私は最近オープンしてすぐに評判となった、大人気のレストランでアルバイトをしています。連日たくさんのお客様にご来店いただき、店内はいつも慌ただしい雰囲気。働き始めて少し経った頃、私は初めてお店の外でお客様のご案内や整列を担当することになりました。
次々と来店するお客様を順番通りにご案内するため、待機リストと人数をこまめに確認しながら、なんとか笑顔で業務をこなそうと一生懸命に頑張っていました。
週末のランチタイムということもあり、お店の前にはあっという間に長い行列。私はお客様にメニューを渡したり、日差しの強いなかで待っている方へ声をかけたりと、休む暇もなく動き回っていました。
少しずつご案内のペースもつかめてきて、「この調子なら大丈夫そうだ」と心のなかでホッと胸を撫で下ろしていた矢先のことです。列の途中に並んでいたひとりの男性が、突然大声で私を呼び止めました。
「順番抜かされてんだけど！」突然の怒声に頭のなかは真っ白に…
「ちょっと！さっきから順番抜かされてんだけど！」男性はものすごい剣幕で私を睨みつけ、怒りをあらわにしていました。私は「えっ？」と驚き、恐怖心を隠し切れませんでした。
リストを確認したものの、案内の順番を間違えた形跡は見当たらず、なにが起きているのか全く理解できませんでした。周囲のお客様も驚いてこちらを見ており、私は予想外の強いクレームに対して完全に硬直状態となり、その場に立ち尽くしてしまいました。
申し訳なさでいっぱいになりながらも、私は必死に頭を下げて「大変申し訳ございません。ただいま確認いたします」と震える声で謝罪しました。しかし男性の怒りは収まらず、「確認じゃなくて、今すぐ案内しろよ！」とさらに声を荒らげられてしまいました。
私ひとりでは到底対応しきれないと判断し、インカムを使って急いで店内にいる先輩に助けを求めました。パニックになる私をよそに、先輩はすぐに外へ駆けつけてくれました。
すると、このあと予想外の展開に...！？
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部