「今すぐ案内しろよ！」男性客が大声で激怒！？震える声で対応した直後【まさかの事実】が発覚して...？

読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！話題のレストランでアルバイトをしている主人公。ある日、整列を担当していると突然お客さんから激怒されてしまいます。思わぬクレームに隠された驚きの真実とは？

私は最近オープンしてすぐに評判となった、大人気のレストランでアルバイトをしています。連日たくさんのお客様にご来店いただき、店内はいつも慌ただしい雰囲気。働き始めて少し経った頃、私は初めてお店の外でお客様のご案内や整列を担当することになりました。

次々と来店するお客様を順番通りにご案内するため、待機リストと人数をこまめに確認しながら、なんとか笑顔で業務をこなそうと一生懸命に頑張っていました。

週末のランチタイムということもあり、お店の前にはあっという間に長い行列。私はお客様にメニューを渡したり、日差しの強いなかで待っている方へ声をかけたりと、休む暇もなく動き回っていました。

少しずつご案内のペースもつかめてきて、「この調子なら大丈夫そうだ」と心のなかでホッと胸を撫で下ろしていた矢先のことです。列の途中に並んでいたひとりの男性が、突然大声で私を呼び止めました。