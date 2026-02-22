「双子素数」と「ソフィー・ジェルマンの素数」は無数に存在するのか？　世紀の未解決問題に関係する「SP数」とはなにか

「素数シリーズ三部作」（『 素数が奏でる物語 』『 素数はめぐる 』『 有限の中の無限』）でブルーバックスを代表する人気著者コンビ・西来路文朗さんと清水健一さん。最新刊『 ガウスの黄金定理』も大好評のお二人が、美しく奥深い「数の世界」を案内してくださいます！

今回は、「2つの数を足す」というごく身近な計算から話が始まります。

しかし、その奥行きは予想外に広く深く、2つの難題の解決策へとつながっていくというのですが……？

簡単な式が「素数」のおかげで魅力的に

2月は、

2つの数の足し算

がテーマです。

（偶数）＝（偶数）＋（偶数）

（偶数）＝（奇数）＋（奇数）

（奇数）＝（偶数）＋（奇数）

であることはすぐにわかります。

この簡単な式の中に素数が関係すると、数論の魅力的な話が展開します。今回は、このような話題を紹介します。

まず、

（偶数）＝（奇数）＋（奇数）

の話です。

この式の奇数を素数に限定すると、

（偶数）＝（奇数の素数）＋（奇数の素数）

となります。

奇数の素数を2つ足すと偶数になるのは当たり前のことですが、逆に

2より大きいすべての偶数は、2つの奇数の素数の和で表すことができるか

という問題が考えられます。

実際に確かめてみると、

4＝2＋2, 6＝3＋3, 8＝3＋5

となっています。表し方は1通りとは限らず、

10＝3＋7＝5＋5, 22＝3＋19＝5＋17＝11＋11

のように、何通りかの表し方がある偶数もあります。このように確かめていくと、どの偶数も2つの素数の和で書けるようです。

ゴールドバッハの問題

偶数は、1つおきに規則正しく並んでいます。

一方、素数は非常に不規則に並んでいて、続いて現れるかと思うと、次の素数がなかなか現れないということがあります。規則的に並んだ偶数が、不規則に並んだ2つの素数の和で表すことができるというのは、考えてみるとふしぎなことです。

この問題は、18世紀の数学者ゴールドバッハが手紙でオイラーに書き送ったことから、ゴールドバッハの問題とよばれています。2015年に、4×10¹⁸までのすべての偶数について正しいことが示されていますが、未解決の難問です。

中国の数学者である陳景潤が、

十分大きなすべての偶数は、素数と高々2個の素因数をもつ数との和で表される

ことを証明しています。1966年に報告され、1973年と1978年に詳しい証明が発表されました。

「表し方の限界」はある？

偶数を2つの素数の和で表す仕方は1通りとは限らないことを上で書きました。

では、表し方の限界はあるのでしょうか。たとえば、10通りの仕方で素数の和で表すことができる偶数はあるのでしょうか。

探してみると、意外に小さいところで見つかります。114が、次のように10通りの素数の和で表すことができます。

114＝5＋109＝7＋107＝11＋103＝13＋101＝17＋97

＝31＋83＝41＋73＝43＋71＝47＋67＝53＋61

そして、2700は100通り、49500は1000通りの仕方で2つの素数の和で表すことができます。

じつは、任意の自然数kに対して、2つの素数の和で表す仕方がk通りより大きい偶数が無数に存在することがわかっています。

「4で割って1余る素数」の性質

次に

（奇数）＝（偶数）＋（奇数）

の関係についてです。

ここで考えたいのは

（奇数の素数）＝（偶数の平方）＋（奇数の平方）

という関係です。

つまり、奇数の素数を偶奇が異なる2つの平方数の和で表す話です。ここで、偶奇が異なるというのは、片方が偶数でもう一方が奇数という意味です。

5＝1²＋2² 13＝2²＋3², 17＝1²＋4²

というように、5, 13などの奇数の素数は偶奇が異なる2つの平方数の和で表すことができます。しかし、3, 7, 11などの素数は、2つの平方数の和で表すことができません。

この違いはどこにあるのでしょうか。

17世紀の数学者フェルマーは、次のことを見出しました。

4で割って1余る素数は、偶奇が異なる2つの平方数の和で表すことができる。逆に、偶奇が異なる2つの平方数の和で表すことができる素数は、4で割って1余る素数に限る

フェルマーの平方和定理とよばれています。平方数と素数についての美しい関係です。

この定理の後半部分は簡単に示すことができますが、前半部分の証明は難しく、のちにオイラーによってなされました。

このフェルマーの平方和定理は、その後の数論の発展に大きな影響を及ぼしています。筆者たちの著書『ガウスの黄金定理』でも詳しく紹介しています。

「2数の和」が素数かどうかを考える

最後に、

（奇数の素数）＝（偶数）＋（奇数）

の関係で、筆者が研究している問題を紹介します。

ある自然数を2つの数の積に分け、その2数の和が素数であるかどうかという問題を考えます。つまり、自然数nに対して

n＝ab

と2つの数の積に分けたとき、

a＋bが素数か

という問題を考えます。

ここでは、nが4で割って2余る偶数の場合を考えます。このとき、a, bの片方が偶数で、もう片方が奇数になり、a＋bは奇数になります。

一般には、a＋bは素数であったり素数でなかったりします。たとえば、n＝66のとき、

66＝1・66＝2・33＝3・22＝6・11

と、4通りの2つの数の積に分けられます。n＝1・nも、1つの分け方とみなします。このとき、

1＋66＝67, 6＋11＝17

は素数ですが、

2＋33＝35, 3＋22＝25

は素数ではありません。

「SP数」とはなにか

では、

自然数nの任意の分解n＝abに対して、つねにa＋bが素数になることがあるか

という問題を考えてみます。

結論は、このような偶数は存在します。たとえば、6は

6＝1・6＝2・3

と分解でき、

1＋6＝7, 2＋3＝5

はどちらも素数です。

もう1つ、30を見てみましょう。

30＝1・30＝2・15＝3・10＝5・6

と、4通りの2つの数の積に分解できます。

1＋30＝31, 2＋15＝17, 3＋10＝13, 5＋6＝11

となって、すべて素数です。

このような性質をもった数をSum（和）がPrime（素数）ということでSP数と名付けました。

とてつもない難問！

素因数の個数が5以下のSP数はありますが、素因数の個数が6以上のSP数があるかどうかはわかっていません。2×10¹¹の範囲にないことは確認済みです。

筆者が見出している、素因数の個数が5のいちばん大きなSP数は、

1981535194270＝2・5・281・9677・72871

です。16通りの積abに分解できて、16個のa＋bはすべて素数になります。

また、SP数が無数にあるかどうかはわかっていません。

n＝6, 10, 22, 58, 82, …

は、

n＝2p（pは奇数の素数）

という形のSP数です。

6以上でいちばん素因数の個数が少ない偶数ですが、このようなSP数が無数にあるかどうかはわかっていません。それどころか、とてつもない難問なのです。

「双子素数」は無数にあるのか

n＝2p

がSP数であるとすると、

2＋p, 1＋2p

がともに素数です。

p, 2＋p

がともに素数ということは、これらは双子素数です。双子素数が無数にあるかどうかは、未解決の大問題です。

また、

p, 1＋2p

がともに素数のとき、pをソフィー・ジェルマンの素数といいます。

ソフィー・ジェルマンは19世紀の女性数学者です。ソフィー・ジェルマンの素数は、彼女がフェルマーの最終定理を研究しているときに考えられた素数です。

このソフィー・ジェルマンの素数も、無数にあるかどうかはわかっていません。もし、n＝2pの形のSP数が無数にあることが証明できれば、世紀の大難問が2つも同時に解決することになります。

「2つの数を足す」というごく簡単そうな問題に、じつはとてつもなく難しい側面がひそんでいるのです。

この記事の執筆者・西来路さんと清水さんによる最新刊はこちら！

ガウスの黄金定理 平方剰余の相互法則で語る数論の世界

オイラーが発見し、ルジャンドルが証明に挑み、ガウスが証明した「平方剰余の相互法則」は、何がどうすごいのか？ 予備知識ゼロから理解できる！

西来路さんと清水さんの好評既刊「素数シリーズ」

【好評】「ふつうのかけ算が」できない…140年間の”放置”を経て、脚光を浴びた「不思議な数」の正体