40代から60代にかけて直面することになる、親の老いと死。しかし、京都で訪問診療や緩和ケアの医師をする岡山容子先生によると「『面倒をみるのは子どもとして当然』と横暴に言われた」「ずっと疎遠だったのに、介護が必要な状態になって急に連絡が来た」など、関係のよくない親の介護や看取りに悩む方もいらっしゃるそうです。そんな岡山先生も、かつて「毒親」だった母を在宅で看取った経験をもっています。そこで今回は、岡山先生の著書『毒親を在宅で見送った緩和ケア医が伝える 関係のよくない親を看取るということ』から、一部を抜粋してお届けします。

【書影】黒い気持ちで見送っていい。親を捨てたっていい。岡山容子『毒親を在宅で見送った緩和ケア医が伝える 関係のよくない親を看取るということ』

* * * * * * *

可能であれば、親と話をする

看取りの医師をしていると、「余命３か月」「もってあと１週間というところでしょうか」などと、余命予測をお伝えする場面があります。

この余命を家族にはできるだけお伝えするようにしています。

なぜなら、余命予測をお伝えしていないと、「突然の死」になってしまいがちだからです。

そして残された時間が短い場合、同時に「可能であれば、お別れをしてほしい」ともお願いするようにしています。

このときの「お別れをしてほしい」とは「親と話をする」ということです。「親と話をする」をもう少し詳しく言うと、「楽しい空気感でお見舞いしてください」という意味です。

親御さんの体力がもうなくなってしまってお話ができない状態でもかまいません。それでも、楽しい空気感でお見舞いしていただけるといいなと思います。

もちろん「気持ち的にお別れができない」「楽しい空気感でなんてお見舞いできない」という方もいてもいいと思います。

可能であれば、という範囲での話です。

楽しい空気感

この「楽しい空気感」を私なりにもう少し詳しくご説明すると、「お正月に、親戚がみんなで集まってワイワイと楽しく過ごすような空気感」のようにお伝えすることが多いです。

今は家族関係や親戚関係が希薄になってきて、お正月にみんなでワイワイと集まることも少なくなっているのでわかりづらい方もいらっしゃるでしょうか。

みんなが集ってきてカードゲームをしたり、ご馳走を前に思い思いのお話をして楽しんだり、そういう空気感です。

そのように賑やかで楽しい空気感でお見舞いしてくださいというのが、「楽しい空気感でお見舞いする」ということです。

加えて、親御さんが話せたり、ある程度の意識がある状態なら、ご本人の前で「大切に思っている」「大好きだと思っている」……そういうことをお話ししてくださいとお願いしています。

もちろん「好きな『部分』」で大丈夫です。苦手な親、関係のよくない親のほんの少しある好きな部分を、頭をしぼって考えてお話しするだけでも十分です（自分にウソをつかない範囲でけっこうです）。

ちなみに私の場合、母の好きなところは、「家に花を絶やさないところ」や「ユニセフなどの寄附を定期的にするところ」でした。

若かったころのよい面を人に伝える

また、「親御さんの若かったころのよい面を人に伝える」のもよいことです。

たとえば、看護師さんや介護士さんが同じ空間に同席しているような状況なら、その人に向けて、



（写真はイメージ。写真提供：Photo AC）

「私の母は〜〜〜が素敵だった」

「私は、父の〜〜〜の面をすごいと思っていた」

などといったように語りかけることです。

子どもに向けて話す

あるいは、一緒に連れていった子ども（親にとっては孫）に向けて、

「おばあちゃんとは〜〜〜な思い出があってね。それがすごい楽しかったから今でも覚えている」

などと話すのもいいと思います。

親御さんも、耳元でそうした会話を耳にすることができたらうれしいものです。

このように、自分が知っている親御さんの「よい面」「素敵だと思っていたところ」「楽しかった思い出」をほかの人にしてみていただけたらと思います。

※本稿は、『毒親を在宅で見送った緩和ケア医が伝える 関係のよくない親を看取るということ』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を再編集したものです。