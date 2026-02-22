「よく浮かせたな」「爆速スプリント！」20歳の日本人FW、待望のブンデス初ゴールにネット興奮！「体幹ヤバい」「W杯選出もありそう」

「よく浮かせたな」「爆速スプリント！」20歳の日本人FW、待望のブンデス初ゴールにネット興奮！「体幹ヤバい」「W杯選出もありそう」