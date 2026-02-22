「よく浮かせたな」「爆速スプリント！」20歳の日本人FW、待望のブンデス初ゴールにネット興奮！「体幹ヤバい」「W杯選出もありそう」
現地２月21日に開催されたブンデスリーガの第23節で、今冬に塩貝健人が加入したヴォルフスブルクがアウクスブルクとホームで対戦。２−３で敗れた。
この試合で、待望のブンデス初ゴールを決めたのが塩貝だ。１−１の状況で65分から途中出場した20歳のストライカーは71分、カウンターでゴール前に猛然と走り込み、右サイドからのクロスを難しい体勢で捉え、巧みにボールを浮かせてネットを揺らしてみせた。
このドイツ初弾に日本のファンは興奮。インターネット上では次のような声が上がった。
「まじでスーパーサブじゃん」
「20歳でブンデス初ゴールは凄すぎる」
「マイナスに入ったのを良く我慢して当てた！体幹ヤバいナイスゴール！」
「爆速スプリント！ 塩貝選手のあのスピードと執念、本当に感動しました。」
「キーパーみて浮かしてるね、うまい」
「技アリってやつですね」
「よく浮かせたな うまい」
「日本人として胸熱すぎる」
「上田綺世も不調になってきた今だと、塩貝がブンデスで結果出してきたら大逆転で今回のW杯選出もありそう」
ここから何ゴール奪うのか。期待は高まるばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】20歳FW塩貝健人が待望のブンデス初ゴール！
