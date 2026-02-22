「最終ラインを安定させられず」“緊急出場”のバイエルン伊藤洋輝にドイツ大手紙が厳しい評価「相手の絶好機の前に…」
現地２月21日に開催されたブンデスリーガ第23節で、伊藤洋輝が所属する首位のバイエルンと堂安律を擁するフランクフルトとホームで対戦した。
伊藤がベンチスタートとなったバイエルンは序盤からゲームを支配。アレクサンダー・パブロビッチとハリー・ケインのゴールで前半だけで２点をリードする。迎えた後半、50分に負傷したアルフォンソ・デイビスに代わって伊藤を投入したなか、68分にはケインがミドルを突き刺して３点差とする。
その後フランクフルトの反撃に遭って２失点したものの、そのまま逃げ切り、３−２で接戦を制した。
試合後、ドイツ大手紙『Bild』がこの一戦に出場した選手たちを採点。伊藤に対しては「４点」（ドイツメディアの評価は１が最高、６が最低）を与えて、「62分にヨナタン・ブルクハルトの絶好機の前に股下にパスを通された。シュートがポストに当たっただけで済んだのは幸運だった」と寸評を添える。
また『AZ』も同じく「４点」を付与。「負傷したデイビスに代わって出場した。最終ラインをしっかりと安定させることはできなかった」と辛口の評価をしている。
負傷交代した左SBのデイビスが離脱となれば、今後出番が増える可能性が高い伊藤。現地メディアを納得させる活躍に期待したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「可愛さの破壊力すげぇ」「セクシー」岩渕真奈が眩いビキニ姿を披露！ 熊谷紗希と…
伊藤がベンチスタートとなったバイエルンは序盤からゲームを支配。アレクサンダー・パブロビッチとハリー・ケインのゴールで前半だけで２点をリードする。迎えた後半、50分に負傷したアルフォンソ・デイビスに代わって伊藤を投入したなか、68分にはケインがミドルを突き刺して３点差とする。
試合後、ドイツ大手紙『Bild』がこの一戦に出場した選手たちを採点。伊藤に対しては「４点」（ドイツメディアの評価は１が最高、６が最低）を与えて、「62分にヨナタン・ブルクハルトの絶好機の前に股下にパスを通された。シュートがポストに当たっただけで済んだのは幸運だった」と寸評を添える。
また『AZ』も同じく「４点」を付与。「負傷したデイビスに代わって出場した。最終ラインをしっかりと安定させることはできなかった」と辛口の評価をしている。
負傷交代した左SBのデイビスが離脱となれば、今後出番が増える可能性が高い伊藤。現地メディアを納得させる活躍に期待したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「可愛さの破壊力すげぇ」「セクシー」岩渕真奈が眩いビキニ姿を披露！ 熊谷紗希と…