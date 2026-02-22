◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート エキシビション（２１日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

女子で前回北京五輪から２大会連続表彰台となる銀メダルを獲得した坂本花織（シスメックス）は、映画「グレイティスト・ショーマン」から「Ａ Ｍｉｌｌｉｏｎ Ｄｒｅａｍｓ」を披露した。

大きな拍手で迎えられリンクに上がると、幅のある２回転半ジャンプ、３回転ループを曲に乗せて跳んでいった。中継放送で解説を務めた鈴木明子さんが「ありがとう、カオちゃん」と声を震わせるほどの熱演だった。

新エキシビションは「いずれお願いしたいと思っていた」と、小松原美里さんに今年１月に作成を依頼した。「メジャーな曲で滑ってみたかった。今までの競技プロ（グラム）の好きなやつを詰め合わせた」とこだわりのポイントを語った。「めちゃくちゃ今の段階でお気に入りです」と笑みを交えて話した。

今季限りで現役を引退。五輪に出場するのも今大会がラストとなった。「自分がやってきたっていう最後を見せたい」という思いから新たなプログラムに臨んだ。