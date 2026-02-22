まちゃまちゃ、直近3ヶ月の月収明かす 河本準一「リアルな数字出てきた」 現在は副業でスナックの雇われママ
お笑い芸人のまちゃまちゃ（49）が、19日深夜放送のテレ東系バラエティー『じっくり聞いタロウ〜スター近況(秘)報告〜』（深0：00）に出演。芸人としての直近3ヶ月の月収を明かした。
日本テレビ系お笑い番組『エンタの神様』で、女子プロレスラーに扮した毒舌漫談ネタでブレークしたまちゃまちゃ。ネプチューンの名倉潤から先々月、先月、今月の月収を聞かれると、「11（万円）、10（万円）、11（万円）」と答えた。
これに次長課長の河本準一は「リアルな数字が出てきた」と反応。まちゃまちゃは「アルバイトみたいになっているんですけど」と話していた。
現在は副業で、東京・高円寺のスナックの雇われママをやっていることも明かしたまちゃまちゃ。多い時は週に5日勤務しているとし、収入は「ええ時で20万円いったりいかなかったり」と伝えていた。
