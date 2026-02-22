篠原涼子主演 日本テレビ系 1月期日曜ドラマ（毎週日曜よる10:30〜11:25放送）『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』。本日2月22日（日）よる10時30分より第5話を放送する。

本作は真面目で勤勉に生きてきた刑務官の冬木こずえ（篠原涼子）が、父親殺害の容疑で拘置所に移送されてきた日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく物語。こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木直人）も巻き込み、予測不能な脱獄サスペンス×禁断のラブストーリーが交錯する。

前回の第4話では、カルト教団に内通する裏切り者の刑務官が海老原（小関裕太）だったことが明らかになった。こずえは半グレ集団から暴行を受け、28年前に恋人だった日下春臣（竹財輝之助）から裏切られた記憶がフラッシュバックする。痛みと絶望で意識を失いかけたこずえは怜治によって救い出され、怜治に強く抱きしめられたこずえの中で何かが音を立てて壊れ始めた。

カルト教団の脱獄計画が着々と進む第5話では、カルト教団にハメられたこずえが懲戒処分の窮地に立たされる。

一方、怜治の事件を調べる刑事・佐伯は、怜治の妹・日下寿々（梶原叶渚）の体に虐待の痕を発見。もしも父・日下春臣から虐待を受けていたのだとしたら、追い詰められた寿々が春臣を手にかけた可能性もある。だとすれば、怜治は無実!? 佐伯は事件当日の目撃情報を探し始めるが…。

そんな中、カルト教団の裁判日が迫り――。裁判所への護送の時を狙って脱獄を図る怜治とカルト教団。それを阻止しようとするこずえに、ついに命の危機が迫る！

第5話 あらすじも公開中（https://www.ntv.co.jp/punch-drunk/story/）。これまでの第1話から第4話は現在TVerにて見逃し配信中。

■作品情報

女刑務官はなぜ、道を踏み外したのか。

【パンチドランク（英）punch-drunk】

スポーツ障害の一つ。ボクシングで多数のパンチを受け、直進歩行ができないようになる。

「まるで、強烈なパンチを何度も何度も浴び続けたみたい」

自分にルールを課し、規律正しく真面目に生きるひとりの女刑務官、冬木こずえ。

高い塀に囲まれた拘置所で、他人にも、自分にも厳しく生きてきた。

そんな彼女が出会ってしまった、ひとりの殺人犯――

彼は、彼女の秘密に大きく関わる人物だった。

この出会いが、彼女の人生を大きく狂わせていく。

女刑務官 × 殺人犯 × 刑事

海外で起きた衝撃の実話に着想を得た禁断の物語。

彼女が手に入れるのは、愛か？それとも絶望か？

「あなたと一緒なら、地獄に墜ちても構わない」

▼スタッフ

チーフプロデューサー：荻野哲弘

プロデューサー：鈴木亜希乃 福井芽衣

演出：中茎強 南雲聖一 菅原伸太郎 茂山佳則

脚本：いずみ吉紘

音楽：中島ノブユキ

主題歌：鈴木雅之 feat. 篠原涼子『Canaria』（Sony Music Labels）

オープニングテーマ：SixTONES『Rebellion』（Sony Music Labels）

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ

▼番組公式SNS

番組公式X：@punchdrunk_ntv

番組公式Instagram：@punchdrunk_ntv

番組公式TikTok：@punchdrunk_ntv

番組公式Threads：@punchdrunk_ntv

番組公式ハッシュタグ：#パンチドランクウーマン