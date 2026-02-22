5ËüÉôÄ¶¤¨Â³½Ð¤Î¡ÈÇËÜ¥Ö¡¼¥à¡É¤È¤Ï¡©¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤ÎÇ»£±Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤Ïº´µ×´ÖÂç²ð¤¬¥Ç¥ì¤ë¡ÖÏÓ¤É¤«¤·¤ÆÏÓ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇËè½µÅÚÍË¤è¤ë11»þ30Ê¬¡Á ÊüÁ÷Ãæ º´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë¤ÈÆüÂ¼Í¦µª¡Ê¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à ¡ù¿ä¤·¤Î¹ß¤ëÌë¡ù¡×¡£
ÉáÃÊ¤«¤é¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÊMC¤Îº´µ×´Ö¤ÈÆüÂ¼¤¬¡Ö¤¤¤ÞÆüËÜÃæ¤Ç¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥Î¡×¤¬¤Ê¤¼¤½¤³¤Þ¤Ç¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¼«Í³¤ËÄ´¤Ù¤Æ¡¢Ê¹¤¤¤Æ¡¢»þ¤Ë¤ÏÃ¦Àþ¤·¤Ê¤¬¤é¡ÄÀ¤³¦Ãæ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¡È¿ä¤·¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³Ø¤Ö¡È¿ä¤·¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡É¡£
ºòÆü2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢Ç¼Ì¿¿½¸¤ÎÀ¤³¦¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤¿¡£
¢£5ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ëºîÉÊ¤¬Â³¡¹ÃÂÀ¸
2·î22Æü¤Ï¡È¥Ë¥ã¥ó¥Ë¥ã¥ó¥Ë¥ã¥ó¡É¤Î¸ìÏ¤¤«¤é¡ÖÇ¤ÎÆü¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢°ìÅÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò³«¤±¤Ð»×¤ï¤º°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡½¡½¤½¤ó¤ÊÇ¼Ì¿¿½¸¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¶áÇ¯¤ÏÇËÜÀìÌçÅ¹¤âÂ³¡¹¤ÈÃÂÀ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Ì¿¿½¸¶È³¦¤Ç¤Ï¡Ö1ËüÉô¤Ç¥Ò¥Ã¥È¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÃæ5ËüÉôÄ¶¤¨¤ÎÇ¼Ì¿¿½¸¤¬¼¡¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤Ï²ÃÂ®Ãæ¡£Æ°Êª¹¥¤¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëº´µ×´Ö¤Ï¡¢ÊÝ¸îÇ2É¤¤ÈÊë¤é¤¹Âç¤Î°¦Ç²È¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤òÃÎ¤ê¡¢¡Ö¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ªËÍ¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤â¤¿¤Þ¤¿¤ÞÇ¤À¤«¤é¡×¤ÈËÁÆ¬¤«¤é¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬ºÇ¹âÄ¬¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Ç¼Ì¿¿½¸¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¡É¤Ï¡¢Ç¹¥¤¤¬¹â¤¸¤Æ¼Â²È¤Î½ñÅ¹¤òÇËÜÀìÌçÅ¹¤ËÊÑ¤¨¤¿¡Ö»ÐÀî½ñÅ¹ ¿ÀÊÝÄ®¤Ë¤ã¤ó¤³Æ²¡×Å¹¼ç¡¦¥¢¥Í¥«¥ï¥æ¥¦¥³¤µ¤ó¡£Å¹Æâ¤Ë¤Ï2000ºý°Ê¾å¤ÎÇËÜ¤¬ÊÂ¤Ó¡¢Ç¼Ì¿¿½¸¤À¤±¤Ç¤âÌó50¼ïÎà¤¬¤½¤í¤¦¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Ï¡¢Ç¤È¤ÎÊë¤é¤·Îò40Ç¯°Ê¾å¤ò¸Ø¤ê¡¢¤½¤ó¤Ê¥Ù¥Æ¥é¥ó°¦Ç²È¤À¤«¤é¤³¤½¤ï¤«¤ë¡ÈÇ¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¼Ì¿¿¤ò¡¢SNS¤ÇÅê¹Æ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÁêÀî¼·À¥¤¬Ã´Åö¤·¤¿¡£
ÁêÀî¤Ï¡Ö¤Ê¤¼»ä¤¿¤Á¤¬Ç¼Ì¿¿½¸¤ò¿ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡Ø¼«Í³¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿µæ¶Ë¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ù¤À¤«¤é¡×¡¢¡ÖÇ¤Ï¤³¤Ó¤Ê¤¤¸É¹â¤ÎÂ¸ºß¤Ç¥Ý¡¼¥º¤âÉ½¾ð¤âÁ´¤Æ¤¬¼«Ê¬ÅÔ¹ç¡£´ÊÃ±¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤¤¤¤´é¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼«Í³¤À¤«¤é¤³¤½Èþ¤·¤¤Ç¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤Æ´Ñ¾Þ¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬Ç¼Ì¿¿½¸¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤ë¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¶Ú¶âÆþ¤ê¤ÎÇ¹¥¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Þ¤ÀÇ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â»×¤ï¤ºÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¡¢¼î¶Ì¤ÎÇ¼Ì¿¿½¸¤òÂ³¡¹¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¢£¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡Ú¡È¡»¡»Ç¡É¼Ì¿¿½¸¤¬¥Ö¡¼¥à¤Ë¡ª¡Û
Ìó10Ç¯Á°¤ËSNS¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÇ¼Ì¿¿¤¬ÇúÈ¯Åª¤Ë³È»¶¤µ¤ì¡¢¤½¤³¤«¤é½ñÀÒ²½¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬µÞÁý¤·¤¿¤½¤¦¡£¥Ö¡¼¥à¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìºý¤¬¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ë½Ö´Ö¤ò¼ý¤á¤¿¿Íµ¤ºî¡ØÈô¤ÓÇ¡Ù¡£Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÎß·×5ËüÉôÄ¶¤¨¤È¤¤¤¦²÷µó¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¤³¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¡Ø¥¤¥¤Ã¤Æ¤ë¥Í¥³¡Ù¡¢¡Ø¤Ø¤½Å·¤Ë¤ã¤ó¤³¡Ù¤Ê¤É¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤ò¹Ê¤Ã¤¿¡È¡»¡»Ç¡É·Ï¤Î¼Ì¿¿½¸¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ë¤¿¤Ó¤Ë»×¤ï¤º¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡×¤ÈÀ¼¤¬Ï³¤ì¡¢º´µ×´Ö¡¦ÆüÂ¼¤Î2¿Í¤â¤¹¤Ã¤«¤êÌ´Ãæ¤Ë¡£¤â¤È¤â¤ÈÇ¹¥¤¤Îº´µ×´Ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢ÆüÂ¼¤âËË¤ò´Ë¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¥Ë¥ä¥±¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤Ê¤Î¤¬¡¢Ç¤È²ÈÂ²¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿ºîÉÊ¡Ø¥á¥¤ÀèÇÚ¡Ù¡£Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¤äÆâÅÄÍý±û¤âSNS¤Ç¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼Ì¿¿²È¡¦¥Þ¥ë¥³¤µ¤ó¤¬»£±Æ¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢¼Â²È¤ÇÊë¤é¤¹Ç¤È²ÈÂ²¤ÎÆü¾ï¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿°ìºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Á¤é¤¬¡Ö¤Þ¤ë¤Ç°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤È¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡È¸«¤ë¤À¤±¤¸¤ã¥Ë¥ã¥¤¡É¿Ê²½·Ï¤Î°ìºý¤âÅÐ¾ì¡£¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×35ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ø¤Ë¤ã¤ó¤³»Í»ú½Ï¸ì¼Åµ¡Ù¤Ï¡¢»Í»ú½Ï¸ì¤Î°ÕÌ£¤òÇ¼Ì¿¿¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊºîÉÊ¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Ìµ¼Ùµ¤¤Ç¼«Á³ÂÎ¤Ê»Ñ¤ÎÇ¤¿¤Á¤Î¼Ì¿¿¤ËÆüÂ¼¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¥Ï¥Þ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç²¶¤³¤ó¤Ê¤Ëº£¡¢¤È¤¤á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤ï¤º¶»¥¥å¥ó¤¬¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£
ÁêÀî¤Ï¡Ö¤Þ¤ë¤Ç°ì½ï¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¿»÷ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤³¤¦¤¤¤¦¼Ì¿¿½¸¤ÎÌ¥ÎÏ¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¡¢¥Ï¥Þ¤ëÌ¥ÎÏ¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¢¡ÚÀäÂÐ¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¡¢Âç¿Íµ¤¤Î¼Ì¿¿²È¡Û
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢Ç¼Ì¿¿½¸¥Ö¡¼¥à¤ò¸ì¤ë¤¦¤¨¤Ç³°¤»¤Ê¤¤¿Íµ¤¼Ì¿¿²È¤¿¤Á¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤º¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢È¾À¤µª°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÇ¤ò»£¤êÂ³¤±¡¢À¤³¦ÅªÉ¾²Á¤â¹â¤¤Æ°Êª¼Ì¿¿²È¤Î´ä¹ç¸÷¾¼¤µ¤ó¡£Á´¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¼Ì¿¿Å¸¤ÎÎß·×Íè¾ì¼Ô¿ô¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È600Ëü¿ÍÄ¶¤È¤¤¤¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡£Ç¤È¿Í¤È¤Î¶¦À¸¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÀ¤³¦34¥õ¹ñ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¼ý¤á¤¿¡Ø¥¹¥¿¥ó¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Ë¥ã¡¼¡Ù¤Ï¡¢¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¤ª¤¹¤¹¤á¤Î°ìºý¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£À¤³¦³ÆÃÏ¤ÎÇ¤¿¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ç¤È¤È¤â¤ËÊë¤é¤¹¿Í¡¹¤Î»Ñ¤Þ¤ÇÃúÇ«¤ËÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë¡¢º´µ×´Ö¡¦ÆüÂ¼¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êÌ¥Î»¤µ¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÁêÀî¤Ï´ä¹ç¤µ¤ó¤È¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¡ØÇ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡ØÇ¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¿Í¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²¿»ö¤âÇ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡È¾Ð¤¨¤ëÇ¼Ì¿¿¡É¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¼Ì¿¿²È¡¦²¾»Ç·¤µ¤ó¡£ÂåÉ½ºî¤Î¡ØÉ¬»à¤¹¤®¤ë¥Í¥³¡Ù¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×9ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¡¢¤½¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê½Ö´Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿ºîÉÊ¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï²¤µ¤ó¤´ËÜ¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ö´ðËÜ¤Ï¡¢¤é¤·¤µ¤È¤«ÆâÌÌ¤¬¼«È¯Åª¤Ë¤È¤ì¤ë½Ö´Ö¤ò»£¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤È¤«¤ª¤ä¤Ä¤Ï»ý¤¿¤Ê¤¤¤Ç¡×¡¢¡Ö¤½¤ÎÇ¤¬²¿¤ò¤â¤Ã¤Æ¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¿´¤¬¸«¤¿¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¡¢¡ÈÇ¤Î¼«Á³¤Ê»Ñ¤äÆâÌÌ¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ë½Ö´Ö¤ò»£¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤Î»£±ÆÅ¯³Ø¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¥×¥í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢º´µ×´Ö¤ÈÆüÂ¼¤âÇ¼Ì¿¿¤Î»£±Æ¤ËÄ©Àï¡ª¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë2É¤¤ÎÇ¤ò·Þ¤¨¡¢´ñÀ×¤Î1Ëç¤òÁÀ¤¦¡£ÅÐ¾ìÁá¡¹¡¢Ç¤Ë¤¹¤Ã¤«¤ê²û¤«¤ì¤¿º´µ×´Ö¤Ï¡Ö¤¨¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡ÄÏÓ¤É¤«¤·¤ÆÏÓ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÆüÂ¼¤¬Ì´Ãæ¤Ç»£±Æ¤·¡¢¡Ö¤¹¤²¡Á¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢º´µ×´Ö¡¦ÆüÂ¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ù¥¹¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¡Ö¤É¤Î¼Ì¿¿½¸¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡¢¿´¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤¯¤Ê¤ë´¶¤¸¡×¤Èº´µ×´Ö¤âÂçËþÂ¡£
¤³¤¦¤·¤ÆÇ¼Ì¿¿½¸¤Î±ü¿¼¤µ¤Ë¿¨¤ì¤¿º´µ×´Ö¡¦ÆüÂ¼¡£°¦¤é¤·¤¤Ç¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ë¤¹¤Ã¤«¤ê¼æ¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
Ëè½µÅÚÍËÆü¤è¤ë11»þ30Ê¬ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷
ÊüÁ÷¸å¤«¤éTVer¤Ë¤ÆÌµÎÁÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü
½Ð±é¡§º´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë¡¡ÆüÂ¼Í¦µª¡Ê¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡Ë
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ÌðÌî¾°»Ò
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Çð¸¶Ë¨¿Í
±é½Ð¡§ÅÄÂ¼¹¬Âç
À©ºî¶¨ÎÏ¡§¥Ç¡¼¥¸¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡¡¥¶¡¦¥ï¡¼¥¯¥¹
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
