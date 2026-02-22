ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・エキシビションが21日（日本時間22日）に行われ、ペアで日本勢初の金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が出演。大胆なリフトに観客席からは大きな拍手が送られた。

三浦は白が基調の衣装、木原は白シャツ姿で登場。米人気歌手ジャスティン・ティンバーレイクの「Can'ｔ Stop the Feeling」に乗せて、リズミカルに舞った。三浦を逆さにしたリフトなど連続技を披露し、最後はフリーのフィニッシュポーズを彷彿（ほうふつ）させるポーズで締めた。金メダリストの優雅なパフォーマンスに観客からは大歓声が沸き起こった。

りくりゅうはフリーで世界歴代最高となる158・13点をマークし、合計231・24点で金メダルを獲得した。ショートプログラム（SP）5位からの頂点は五輪史上最大の逆転劇。この種目で日本勢初の表彰台で、06年トリノ大会の女子の荒川静香、14年ソチ、18年平昌大会の男子の羽生結弦に次ぐ金メダリストとなった。

エキシビションの後、取材に応じた木原。以前に意欲を示していた4年後や8年後への思いを問われると「ミラノまで走り抜けようとやってきた。まだ何も考えていないのが正直なところです」と話した。