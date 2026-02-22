168cm人気レースクイーンの“愛車”にネット騒然「カッコよすぎ」「シブい」「色もイイ」
人気グラビアアイドルでラウンドガール、レースクイーンとしても活動する川瀬もえが、22日までにXを更新。愛車を披露した。
京都府出身で身長168cmと抜群のスタイルを誇る川瀬。昨年は「現役GTレースクイーンでシビックEJ1乗りです」とつづり、愛車との2ショットも公開、大きな反響が。
今回は「川瀬もえの愛車を紹介させてもらいました！ 念願の土屋さんに乗ってもらえたよ ぜひ見てください！」と、車選びドットコムのYoutubeに出演したことを報告。愛車に対してファンからは「カッコよすぎ」「シブい」「色もイイ」などの声が多数寄せられた。
引用：「川瀬もえ」X（@moekawase）、インスタグラム（@kawasemoe）
）
