＜まさか＞「明日遊べる？」とママ友からLINE！ 快諾するも『予想外の返信』に「モヤモヤが止まらん」

本当に気の合う、長時間一緒にいても居心地のいいママ友が身近にいることは、とてもラッキーなことなのかもしれません。今回は私の友人A子さんから聞いた、ママ友からの遊びのお誘いメッセージに返信したところ、予想外の返信がありモヤモヤが止まらなかった話を紹介します。ママ友関係に暗雲が立ち込める……！？

急なお誘い

A子には小学校1年生の息子がいます。先日、息子の同級生のKくんママから「明日土曜日だけど遊べる？」とLINEが来ました。いつも遊ぶのは平日が多いため、急な誘いにA子は驚いたものの、特に予定もなかったので快諾することに。

快諾するも、まさかの返信が……

しかし、Kくんママから返って来たのは思いもよらぬ言葉でした。A子の返信が一瞬で既読になり、「じゃあ朝8時にKだけ連れてくね！ 助かる～ありがと」と返信が来たのです。

A子は、まず遊ぶ時間が休日の朝8時からという早い時間に驚きました。平日は早朝から起きてバタバタしているので休日くらいは朝ゆっくりと過ごしたいというのが本音です。

また、A子の自宅で遊ぶことが前提になっていることにもモヤモヤ。これまでは公園で親が見守りながら遊ぶことが多く、自宅で遊ぶことはほとんどありませんでした。「預ける」という確認なしにKくんをA子の自宅に連れて来るというKくんママの提案に、戸惑いを隠せません。

さらには、「助かる」という言葉にも少々違和感を感じました。A子が「Kくんママは一緒に来ないの？ いつもみたいに」と聞くと、どうやらKくんのお兄ちゃんのことでその日は朝から用事があるということが判明。そこにKくんを一緒に連れていけないため、A子に「遊べる？」と聞いてきたのでした。