◆米大リーグオープン戦 カージナルス２―６ナショナルズ（２１日・米フロリダ州ジュピター＝ロジャーディーンスタジアム）

ナショナルズのキャンプにマイナー選手として招待参加している小笠原慎之介投手（２８）が２１日（日本時間２２日）、オープン戦の初戦となるカージナルス戦に先発し、計１回１／３を１安打２四球１失点で降板した。

初回。先頭のウィンをチェンジアップで空振り三振に仕留めたが、その後２四球を与えて２死一、二塁となったところで球数が２９球まで達しており、一時マウンドを下りた。代わった投手がピンチをしのぐと、特別ルールによって２回から“再登板”。１死から左のチャーチに内角球を右翼席に運ばれ、先制ソロを献上した。次打者を打ち取ったところで再び降板した。球数は計４０球で、防御率６・７５となった。

小笠原は２４年オフに中日からポスティング制度を利用し、ナショナルズと２年総額３５０万ドル（約５億４３００万円＝当時のレート）で契約したが、１年目はオープン戦５試合で防御率１１・２５と打ち込まれ、開幕はマイナースタート。７月に先発でメジャーデビューを果たしたが、２試合で同９・４５と結果を残せず、マイナーに降格した。その後はリリーフに活路を見いだし、８月に再昇格。初勝利も挙げた。新人イヤーは計２３試合（２先発）で１勝１敗１ホールド、防御率６・９８。シーズン終了後にメジャー４０人枠を外れていた。

２年目の今季もキャンプからアピールが必要となるだけに、次回以降の登板は修正が求められる。