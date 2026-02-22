ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・エキシビションが21日（日本時間22日）に行われ、女子シングルで銀メダルの坂本花織（シスメックス）が会場を沸かせた。

「A Million Dreams」の音楽に乗り、薄いシルバーの衣装で舞った坂本。代名詞ともいえるダブルアクセルも奇麗に決めるなど、華麗なスケーティングを披露した。

現役引退を表明して迎えたシーズンだが、エキシビションでは新たなプログラム。しっとりした演技で会場に“感謝”も伝えた。

振り付けに込めた思いと聞かれた坂本は「これは1月の初めに美里ちゃん（小松原美里さん）に作ってもらって、いずれお願いしたいと思ってたので。今回そのタイミングでお願いして。今までのプログラムの好きなやつをちょっとずつ入れて、詰め合わせたプログラムになっている。めちゃくちゃもう今の段階でお気に入りです」と説明した。

五輪に“別れ”を告げるプログラム。「今までの感謝をもちろん伝えつつ、自分がここでやってきたっていうのを最後にやっぱり見せたいと思ったので、このプログラムにしました」と説明した。