養生マットがこんなにお洒落でいいの？ユニバーサルオーバーオール発、ハイビズカラーのマットが便利すぎ

引っ越しや運搬作業の際に、傷つけたくないアイテムや場所などを保護するための“養生マット”。作業現場における縁の下の力持ち的な地味なアイテムですが、それをド派手な蛍光色でカラーリングしたのが、シカゴの老舗ワークブランド・UNIVERSAL OVERALL（ユニバーサル オーバーオール）が日本で展開しているプロフェッショナルラインのUNIVERSAL OVERALL PROFESSIONAL（通称UO PRO）です。

古き良きアメリカンワークスタイルに、現代の作業現場における安全性に欠かせない“ハイビズ（高視認性）”の要素とファッション性を取り入れた本格派の作業服ブランドから、鮮やかなカラーリングの養生マット「Protection mat（プロテクションマット）」（3サイズセット：8250円 ）が2月下旬に発売予定。現在、公式オンラインストアにて予約を受付中です。

モノが雑多な作業現場でも、広げることなくパっと見でサイズが認識できるよう色分けされた養生マットは3サイズ展開。コンパクトサイズのイエローは90×90cm、中型サイズのライムは90×120cm、ロングサイズのオレンジは90×180cmとなっています。

表地はポリエステル、中綿にコットン60%とポリエステル40%が使われた厚みのある生地は、綿ズレがないようステッチ加工され、色付きの表面には“UO PRO”のロゴを配置。いずれのサイズも裏面はグレーのワンカラーになっています。また、縁にはリフレクターが付いているため、暗所での作業でも視認性はバッチリです。

本来、工具を置く時や脚立を立てる際など作業現場の床を傷つけないために地面に敷いたり、運搬作業の際に物をぶつけて傷つけないよう守りたいアイテムに被せたり、本格的な作業現場で使われる養生マットですが使い道は他にも。

たとえば、クルマに荷物を積む際に敷けば、保護と共に車内を汚さないという役割も。いずれのサイズも横幅が90cmなので小型の車種でも折り曲げずに敷くことができます。

もちろん、DIYやガレージ作業でも役立つシーンは多そう。養生マットを床に敷いておけば、靴を履いたまま屋内作業をしても床を汚すことはありません。また、ガレージ作業では床に敷いておけば膝立ちや座りながら作業することも可能。マットに厚みもあるので膝やお尻への負担も少ないはず。

また、用途はアウトドアシーンにも。防水性はないので濡れた地面には適しませんが、乾いた地面ならキャンプの荷物置きやシート替わりに使ってもよさそう。カラーがド派手なのでキャンプ場では自分のテントサイトの目印にも。目立つので置き忘れてしまう心配もなさそうです。

その他にも、釣り座での荷物置き、屋内での自転車メンテナンス、粗大ごみの運搬など、使い道の多そうなビビッドなカラーの養生マット。玄関やクルマに1枚備えておけば何かと重宝してくれそうです！

