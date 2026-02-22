環境活動家として知られるグレタ氏はガザ支援などに力を入れている（写真：ロイター/アフロ）

（松沢 みゆき：在スウェーデンのジャーナリスト）

グレタ氏はもはや「Z世代の代表」ではない

欧州のZ世代、特に筆者が住むスウェーデンをはじめとする北欧の若者たちは今、転換点にある。環境活動家として世界的に知られるグレタ・トゥーンベリ氏のような「リベラルで環境重視な若者像」というステレオタイプは根底から覆されつつある。

その一方で広がっているのが、実利とリアリズムを重視する「右傾化」とも呼べる地殻変動だ。

Z世代とは、一般に1990年代半ばから2010年代前半に生まれた世代を指す。23歳のグレタ氏もその一人である。

かつてスウェーデンのZ世代といえば、グレタ氏に象徴される「気候正義（Climate Justice）」の旗手として世界をリードしていた。

2018年、彼女が15歳のときにストックホルム国会議事堂前で始めた「金曜日のための学校ストライキ」は世界中の若者を惹き付け、彼女は瞬く間に世界的なアイコンとなった。2019年には米Time誌のパーソン・オブ・ザ・イヤーに選ばれ、「グレタ世代」という言葉が生まれるほど、Z世代の環境意識の象徴となっていた。

しかし、現在の彼女はもはや「Z世代の代表」とは言い難い。

目の前の「経済停滞」「治安悪化」「エネルギー価格の高騰」こそが若者の現実

もちろんグレタ氏はいまも活動している。近年はパレスチナ支援運動を展開し、その行動はより直接的な政治闘争の色を強めている。

それに対して、スウェーデンのヨーテボリ・ポステン紙の記事「グレタはZ世代の代表ではない」が指摘するように、多くのスウェーデンの若者は、こうした極端なイデオロギーから距離をおき始めている。

◎Greta är inte representativ för Generation Z

Z世代をはじめとする若者にとっての現実は、抽象的な地球の未来ではなく、目の前の「経済停滞」「治安悪化」「エネルギー価格の高騰」にあるのだ。

右傾化は世界的な傾向だが、筆者が今回、スウェーデンを取り上げるのは、「世界で最も進歩的な福祉国家」としてリベラルの象徴のような国だからだ。いや、正確には「〜だったからだ」と言うべきかもしれない。

昨年6月の記事（「銃声、麻薬、縄張り争い…スウェーデン揺さぶるギャング暴力の横行」）でも取り上げた治安の悪化、さらには行き過ぎた移民政策による社会の分断…。こうした惨状を「リベラルな理想」の失敗として最も痛切に感じているのが、将来を担うZ世代なのだ。

その変化は遠からず政治に反映される。それを暗示しているのが、スウェーデンの民主主義教育の根幹をなす 「スコーヴァル（Skolval）」と呼ばれる学校選挙だ。

「学校選挙」が示した衝撃的な右傾化

これは国政選挙や欧州議会選挙に合わせて、中学7〜9年生と高校生を対象に、実際の選挙前に行われる模擬選挙のこと。法的な効力はないものの、数年後に有権者となる若者の意識を映し出す「先行指標」とされる。

とりわけ、2024年の欧州議会選挙に合わせたスコーヴァルの結果は、衝撃的だった。保守本流の「穏健党」が24.00％、そして右派ポピュリズムの「スウェーデン民主党」が24.53％を獲得し、両党で約半数を占めるという、歴史的な右傾化を示したからだ。

かつて若者の圧倒的支持を集めていた環境党や左翼党を、保守・右派連合が完全に凌駕したのである。

スウェーデンのZ世代が右傾化している背景には、ギャングによる銃撃事件のような組織犯罪が急増し、治安の悪化を体感していること、また、急速な移民受け入れによる社会の不安定化といったことが指摘されている。

ヨーテボリ大学がまとめた報告書によると、特に若年男性の右傾化が顕著となっており、生活への満足度について「非常に満足」と答えた回答が減少し、国の方向性について「悪い方向」とした回答者が全体の58％と過半数となった。

2026年9月に予定されているスウェーデンの総選挙では、初めて投票するZ世代が大量に有権者に加わる。この選挙でZ世代は「リベラルの牙城」を崩す決定的な票田となる可能性があるのだ。

現在起きているのは「空想的リベラリズムからの脱却」

若者は右傾化し、リベラルが支持を失ったのは、従来のリベラル・エリートによる政策が失敗に終わったからだ。

たとえば、行き過ぎた環境政策もそうだ。エネルギー価格の上昇は市民に光熱費負担を増大させ、さらには産業競争力をも削いだ。

そして、移民の大量受け入れは、文化的な摩擦と治安の悪化を招き、社会を分断した。

残念なことにウクライナ支援もリベラルに対する反発につながっている。自国民が経済的に苦しむ中で、ウクライナへの無条件な軍事支援を優先する姿勢が、「自分たちは見捨てられた」という疎外感を生んだのだ。

EUがほぼ強制し、欧州の各国政府が導入した政策の多くが、結果として市民を疲弊させる結果を招いた。

現在起きている事態は、「右傾化」だけでなく、「空想的リベラリズムからの脱却」なのである。

Z世代は、自分たちの未来を破壊する経済政策や社会を不安定にする理想に対して、ノーを突きつけ始めた。

「世界で最も進歩的な福祉国家」として知られ、リベラルの象徴だったスウェーデンはどこへ向かうのか。右傾化するZ世代が投票する9月の総選挙で、その方向がはっきりするのだろうか。

筆者：松沢 みゆき