WBCでは1次R初戦で先発が有力視

【MLB】エンゼルス ー ドジャース（日本時間22日・テンピ）

ドジャースの山本由伸投手は21日（日本時間22日）、アリゾナ州テンピで行われたエンゼルスとのオープン戦開幕戦に先発した。2回途中で交代した。

初回は上々の立ち上がりだった。先頭のネトを94.7マイルのシンカーで見逃し三振を奪うと、続くシャヌエルを二ゴロ、3番モンカダをスプリットで空振り三振に仕留めた。しかし、2回に捕まった。先頭のソレアに二塁打を浴びると、続くアデルの左翼へのフライをテオスカー・ヘルナンデスがまさかの落球。味方のミスで失点した。

続くローを三振に仕留めたが、大谷翔平投手の元相棒オハッピーに左前適時打。ムーアにも安打を許し、2死一、三塁で降板した。

昨年、ブルージェイズとのワールドシリーズで3勝を挙げシリーズMVPを受賞。WBCでは、1次ラウンド初戦の3月6日のチャイニーズ・タイペイ戦（東京ドーム）での先発が有力視されている。

すでに2度のライブBPに登板するなどハイペースで調整し、順調な立ち上がりを見せた。前日20日はブルペンで21球を投げて最終調整した。山本はオープン戦にもう1試合登板する可能性があり、2月末に大谷と別に帰国する見込みとなっている。（Full-Count編集部）