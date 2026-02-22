◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート エキシビション（２１日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

フィギュアスケートのフィナーレを飾るエキシビションが行われ、男子で初五輪を８位で終えたイリア・マリン（米国）が「ＦＥＡＲ」を演じた。

アイスリンク側のクッションに座り、ジーンズのようなパンツとパーカーというラフな装いで登場。４回転トウループを着氷させると、３回転ルッツに“代名詞”のバックフリップも披露。リンクを広く使ったステップ、背中を大きく反ってのイナバウアーもみせた。演技直後は、大歓声を浴びるとしばらく上を見上げ、感極まった様子で両手で顔を覆った。万感の様子で、最後は笑顔で手を振ってファンに応えた。

世界王者として初めての五輪に臨んだマリニンは、団体でＳＰ、フリーともに出場し、米国の２連覇に貢献。個人戦ではＳＰ１位発進と力を見せたが、フリーではジャンプで崩れてまさかの１５位。優勝候補だったが総合８位の五輪デビューとなっていた。試合後、自身のＳＮＳでは誹謗中傷に苦しんでいることも示唆していたが、この日は圧巻の滑り。鳴り止まぬ歓声と拍手に笑顔が戻っていた。