「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート・エキシビション」（２１日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

メダリストらによるエキシビションが行われ、今季限りで現役引退を表明している女子銀メダリストの坂本花織（２５）＝シスメックス＝は、五輪の舞台での最後の演技を行った。

正真正銘の夢の銀盤での“ラストダンス”。新プログラム「ア・ミリオン・ドリームス」を披露。「アメリ」や「ＷＯＭＡＮ」、「Ｂａｂｙ，Ｇｏｄ Ｂｌｅｓｓ ＹＯＵ」などこれまで滑ったプログラムの振付も取り入れながら、女性ボーカルの声にのって情感タップリな滑りをみせた。坂本らしい雄大なダブルアクセルも成功。最後は天を見上げてのフィニッシュで、少しだけ目元を拭った。

五輪用に用意したプログラムのようで「１月初めに美里ちゃん（小松原）に作ってもらって。今までの競技プログラムの好きなやつもちょっとずつ入れて詰め合わせたプログラムになっているのでめちゃくちゃお気に入りです。自分がここでやってきたっていうのを最後やっぱ見せたいと思ったプログラムでした」と明かした。

◆坂本花織（さかもと・かおり）２０００年４月９日、神戸市出身。４歳でフィギュアスケートを始めた。神戸野田高を経て、神戸学院大経営学部卒。１６年全日本ジュニア選手権で初優勝し、１７年世界ジュニア選手権は銅メダル。全日本選手権は１８年に初優勝し、２１年から５連覇を達成。五輪は１８年平昌６位、２２年北京は銅メダル、団体は銀。ＧＰファイナルは２３年に優勝。世界選手権は２２年から３連覇し、２５年は２位。全日本選手権５連覇。１５９センチ。