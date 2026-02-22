◇オープン戦 ドジャース―エンゼルス（2026年2月21日 アリゾナ州テンピ）

ドジャースの山本由伸投手（27）が21日（日本時間22日）、チームのオープン戦初戦となったエンゼルス戦に先発。1回2/3、30球を投げ、3安打2失点（自責1）で降板。最速は94.9マイル（約152.7キロ）を記録するなど、順調な調整ぶりをうかがわせた。

初回先頭のネトに対し、いきなりピッチクロック違反で1ボールをとられたが、フルカウントからシンカーで空振り三振。続く左のシャヌエルには外角低めのシンカーを引っかけさせて二ゴロに仕留めた。さらに3番のモンカダに対しては1ボール2ストライクと追い込み、外角低めのシンカーで空振り三振。わずか12球で3者凡退と最高の立ち上がりをみせた。

2回は先頭のソレアに左翼線二塁打され、続くアデルの左翼フェンス付近の飛球は左翼のテオスカー・ヘルナンデスがグラブに落とす落球（記録は失策）で失点した。さらに1死二塁から連打を浴び、2点目を失う。2死をとったところで球数が30球に到達して降板した。

山本は13日（日本時間14日）のキャンプイン初日からライブBPに登板。すでにライブBPは2度こなすなど、WBCに向け、早めの調整を進めている。

侍ジャパンのエースとしても期待される山本は今後、中5日で27日（同28日）の敵地ジャイアンツ戦に登板し、侍ジャパンに合流前の最終登板を行う見込みだ。