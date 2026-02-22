超ハイティーで打ってミスの原因を知ろう！女子プロがUTのコツを解説

200ヤード前後の長い距離を打つときはフェアウェイウッドやユーティリティの出番！しかし、スコアを振り返ると、そのショットが大叩きの原因になっていることが多々ある。

「使わなければよかった……」なんて後悔しない打ち方のヒントはコレだ！

【UTのヒント】ミスからヒントを得る！

超ハイティーで打つとミスの原因がわかりやすい！

超ハイティーでもクリーンヒットできますか？

ミスショットしたときの感触から修正点を探そう

ユーティリティが苦手な人は、ティーアップをドライバーよりも高くした“超ハイティー”で練習しましょう。ティーに触れずにボールだけをクリーンヒットしないとボールが真っすぐ飛ばないので、ビジネスゾーン（ボールの前後）でヘッドをレベルに動かす、ミート率が上がるスイングとインパクトが身につきます。

また、超ハイティーは地面から打ったときよりも、ミスショットしたときの感触がわかりやすいのも長所。今のはフェースの上や下に当たった、開いてしまった、閉じすぎたなどの感触と、出た球筋をもとに修正して、ミートして真っすぐ飛ばせるスイングを習得しましょう。

練習場にある1番高いティー（高さは約10センチが目安）で打ってみる。「高くするほどミスが顕著に出るので、その結果をもとに自分のスイングのセルフチェックが簡単にできます」（堀）

ダウンブローで打つと打球が高く上がらない

ヘッドを上から入れようとすると体が目標方向へ突っ込みやすい。ユーティリティはロフト角が少ないので打球がきちんと上がらなくなるので、ダウンブローよりレベルブローで打とう。

打球が高く右に曲がる人は軸の傾きに気をつける

超ハイティーでのレベルブローで注意したいのは 、体が右へ傾いてしまうこと。フェースが開きやすくなるので、ボールをこすっている感 覚や打球が出る人は、軸が右に傾かないように気をつけよう。

グリップエンドを下に向けて振り下ろす

インパクトでヘッドを低く動かそうとしても、ダウンスイングではグリップエンドを地面に向けてから体の回転とともにヘッドを低い位置に下ろしたい。すぐにヘッドを低い位置に下ろそうとすると、ヘッドが早く落ちてしまいダフり、トップが出てしまう。

いかがでしたか？ ハイティーでの練習をぜひ試してみてください！

堀 奈津佳

●ほり・なつか／1992年生まれ、徳島県出身。159cm。2013年アクサレディスでツアー初優勝。同年アース・モンダミンカップで2勝目。今年、ゴルフブランド「Nutʼs to you」を立ち上げるなど競技以外の活動も話題に。妹はツアー3勝の堀琴音。サニクリーン所属。

構成＝小山俊正、岡田豪太

写真＝田中宏幸