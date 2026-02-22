「オープン戦、ＤｅＮＡ７−５広島」（２１日、ユニオンですからスタジアム宜野湾）

広島が２１日、今年初のオープン戦となるＤｅＮＡ戦（宜野湾）に臨んだ。黒星を喫したものの、即戦力候補の新人野手コンビが躍動。ドラフト１位・平川蓮外野手（２１）＝仙台大＝と同３位・勝田成内野手（２２）＝近大＝がともに３安打を放ってアピールに成功した。日に日に評価を高める新人コンビが横一線の競争でけん引役となる。

初々しさと肝っ玉の大きさが共存する。オープン戦に入り、鳴り物応援をプロ野球選手として初体験した平川は「思っていた以上に（ファンの）応援がすごくて、序盤は圧倒されたけど、だんだん慣れてきた。明日はいけると思う」と笑みを浮かべた。高まる注目度にも動じる気配はない。３安打を放ち、またしても止まらない打棒を見せつけた。

浴びかけたプロの洗礼をすぐに取っ払った。初回の１打席目はコックスの前に３球で空振り三振に倒れ、「そう簡単にはいかなかった」。それでも、五回に左打席から中前打を放つと、そこから３打席連続安打。「最近、調子的にも良い。（バットを）振ったら安打になるかなと思って振ったら、当たった」と汗を拭った。

同期の活躍も力に変える。七回は前打者・勝田が左前打を放った後に右打席から右前打。九回にも勝田が安打で出塁した直後に左打席から右中間への二塁打とした。「あいつが打てるなら、僕もちゃんと対応できるはず」。立場は同じ即戦力として期待を受ける新人。対抗心も燃やしながら、勇気をもらえる存在としてお互いが高め合っている。

これで対外試合初戦から４戦連続１番起用され、４戦連続複数安打。４戦合計で１９打数１０安打の打率・５２６はこれ以上ないほどの数字だ。新井監督も「初々しいし、なんかこう…いいですよね」と評価。「結果も出しているけど、チームに勢いをもたらしてくれる。そういう華やかさもある選手だと思う」とスター性にも言及して褒めちぎった。

平川は好調の要因を「先輩が良いからじゃないですかね？うまい人ばかりなので、そこに『負けられない』みたいな」と自己分析する。周囲に触発されて好結果を残し、逆にチーム全体に刺激を入れ続けている大物ルーキー。聖域なきサバイバルで新星の輝きは増すばかりだ。

【近年の主なルーキー初ＯＰ戦】

◆小園海斗（１９年２月２４日ＤｅＮＡ戦）田中に代わって遊撃の守備に入り、初打席は一邪飛。九回には山崎から初安打を記録した。

◆矢野雅哉（２１年３月６日ヤクルト戦）田中と交代して遊撃の守りでデビュー。初打席は三振だったが、３度の守備機会は難なくこなした。

◆末包昇大（２２年２月２６日巨人戦）４番でフル出場し、五回には戸田から左翼へ１号２ランをたたき込んだ。