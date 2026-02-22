¡Ú¼ÒÀâ¡ÛÅßµ¨¸ÞÎØÊÄËë¡¡É¹Àã¤¬±Ç¤·¤¿´¶Æ°¤È²ÝÂê
¡¡¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤â¸ÞÎØ¤Ë¤ÏÀ¤³¦¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤¬Åê±Æ¤µ¤ì¤ë¡£Àã¤äÉ¹¤Î¾å¤Î¶¥µ»¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤¬22Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤ËÊÄËë¤¹¤ë¡£
¡¡Ï¢Æü¡¢ÆüËÜÁª¼ê¤Î³èÌö¤ËÊ¨¤¤¤¿¡£¿¼Ìë¡¢ÁáÄ«¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤ËÇ®Ãæ¤·¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÏÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ç²áµîºÇÂ¿¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë10Âå¤ÎÌöÆ°¤ËÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¡£É½¾´Âæ¤ËÎ©¤Ã¤¿Áª¼ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½Ð¾ì¤·¤¿Á´¤Æ¤ÎÁª¼ê¤ËÇï¼ê¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¡£
¡¡Á´ÎÏ¤Ç¶¥µ»¤ò½ª¤¨¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¾Ð´é¤Ç°®¼ê¤·¡¢Êú¤¹ç¤Ã¤Æ·òÆ®¤ò¤¿¤¿¤¨¹ç¤¦»Ñ¤Ï¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤¤¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¤À¡£
¡¡À¤³¦Ãæ¤«¤é½¸¤¦¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¶¥µ»¤ËÀì¿´¤·¡¢Â¸Ê¬¤ËÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÉñÂæ¤ËºÇ¤âÉ¬Í×¤Ê¤Î¤ÏÊ¿ÏÂ¤Ç¤¢¤ë¡£Àä¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÀïÁè¤äÊ¶Áè¤Ïº£Âç²ñ¤Ë¤â±Æ¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥±¥ë¥È¥ó¶¥µ»¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÁª¼ê¤¬½Ð¾ìÁ°¤Ë¼º³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥í¥·¥¢¤Î¿¯¹¶¤Ç»àË´¤·¤¿¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤òÉÁ¤¤¤¿¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ËÂÐ¤·¡¢¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊIOC¡Ë¤¬É½¸½¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ø¿Ë¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¿¤á¤À¡£
¡¡¸ÞÎØ·û¾Ï¤Ï¶¥µ»¤Î¾ì¤Ç¤ÎÀ¯¼£Åª¡¢½¡¶µÅª¡¢¿Í¼ïÅª¤ÊÀëÅÁ³èÆ°¤ò¶Ø¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃçºÛºÛÈ½½ê¤Ï¼º³Ê¼è¤ê¾Ã¤·¤ÎÁÊ¤¨¤ò´þµÑ¤·¤¿¡£
¡¡¥ë¡¼¥ë¤Ï¼é¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¡ÖÄÉÅé¤Î°Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡×¤È¸ì¤ëÁª¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤âÍý²ò¤Ç¤¤ë¡£¶áÇ¯¤Ï¿Í¼ïº¹ÊÌ¤Ë¹³µÄ¤Î»ÑÀª¤ò¼¨¤¹¸Ä¿Í¤ä¥Á¡¼¥à¤â¤¢¤ê¡¢É½¸½¤ò¤É¤³¤Þ¤ÇµöÍÆ¤¹¤ë¤«¤Î¸¡Æ¤¤¬É¬Í×¤À¡£
¡¡°ìÊý¤ÇIOC¤ÎÀ¯¼£ÅªÃæÎ©À¤ÏÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡IOC¤Ï¥í¥·¥¢¤ò¸ÞÎØ¤«¤éÇÓ½ü¤·¤¿¡£Â¾¹ñ¤Ø¤ÎÉðÎÏ¹Ô»È¤¬ÍýÍ³¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤ò¹¶·â¤·¤¿¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤òµÞ½±¤·¤¿ÊÆ¹ñ¤Î½Ð¾ì¤òÇ§¤á¤¿¤³¤È¤ÈÀ°¹çÀ¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡£Æó½Å´ð½à¤ÎÈãÈ½¤ÏÌÈ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÏÅßµ¨¸ÞÎØ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤ë¾å¤Ç¼Â¸³Åª¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡¶¥µ»²ñ¾ì¤Ï¥ß¥é¥Î¤ò¤Ï¤¸¤á4ÃÏ°è¤ËÊ¬»¶¤·¤¿¡£ºÇ¤â±ó¤¤²ñ¾ì¤Ï°ÜÆ°µ÷Î¥¤Ç400¥¥í¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¡²¬»Ô¤«¤é²¬»³»ÔÊÕ¤ê¤Þ¤Ç¤ËÁêÅö¤¹¤ë¡£³«ºÅÃÏ¤ÎºâÀ¯ÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ç¡¢¶¥µ»²ñ¾ì¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï²¾Àß¤ä´ûÂ¸¤Î»ÜÀß¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡£
¡¡¸ÞÎØ³«ºÅ¤ÏËÄÂç¤ÊÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ê¡¢Í¶Ã×¤¹¤ëÅÔ»Ô¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Î±Æ¶Á¤ÇÀÑÀã¤¬¸º¤ê¡¢Åßµ¨Âç²ñ¤ÎÅ¬ÃÏ¤Ï²¤½£¤Ç¤â¸Â¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¹°è³«ºÅ¤ÎÄ¹½ê¤ÈÃ»½ê¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢¼¡²ó°Ê¹ß¤Î²þÁ±¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤Û¤·¤¤¡£´Ä¶¤ËÉé²Ù¤ò¤«¤±¤Ê¤¤²ñ¾ìÀ°È÷¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë¹©É×¤òµá¤á¤¿¤¤¡£
¡¡Áª¼ê¤Î½÷ÀÈæÎ¨¤Ï²áµîºÇ¹â¤Î47¡ó¤ËÃ£¤·¤¿¡£¤Þ¤À½÷»Ò¼ïÌÜ¤¬¤Ê¤¤¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼Ê£¹ç¤âÌç¸Í¤ò³«¤±¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¹â¤¤»ëÄ°Î¨¤¬¸«¹þ¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë¡¢Ê£¹ç¶¥µ»¤ò¸ÞÎØ¤«¤é½ü³°¤¹¤ëµÄÏÀ¤Ë¤Ï»¿Æ±¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤¢¤·¤¾¦¶È¼çµÁ¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¤Ù¤¤À¡£
