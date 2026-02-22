一般社団法人「日本昔ばなし協会」と「日本財団」が手がける「海ノ民話のまちプロジェクト」で、長崎県平戸市野子町に伝わる民話が取り上げられ、「女州（みうしゅ）と蛸（たこ）」と題するアニメーションが完成した。約5分の動画は同プロジェクトのホームページで鑑賞できる。

プロジェクトは海と関わりの深い日本の特性と地域の誇りを子どもたちに伝える狙いがあり、2018年にスタート。これまでに全国各地の90超の民話をアニメ化しており、海洋県の長崎では佐世保市の「一里島」、松浦市の「長者と河太郎」なども取り上げられている。

「女州と蛸」に登場するのは平戸島南端の野子集落に住む娘・女州と病気の母。母の回復を願う女州に岩陰から現れたタコが自分の足を食べさせるよう差し出すが効果は長続きせず、最後に残った1本の足を巡って取っ組み合いになり、女州もタコも海に沈む。

地元では孝行心や自己犠牲の精神、海の生き物との共存などが教訓として語り伝えられる。

1月28日に平戸市役所で完成報告と上映があり、同協会の沼田心之介代表理事は「これを見ると、子どもたちはいろいろな角度から勉強できる。郷土史を調べるきっかけにもなる」とあいさつ。松尾有嗣市長は「360度を海に囲まれた平戸の新たな魅力発見のきっかけになり、ありがたい」と述べた。同29日には地元の市立野子小でも上映された。（福田章）