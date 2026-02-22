佐賀県内の美しい景観をテーマにした「さがの景観フォトコンテスト2025」の入賞作品が決まった。上位15作品は佐賀市のゆめタウン佐賀ウエストコート（21、22日）を皮切りに、同市立図書館ロビーギャラリー（3月1日）、県庁県民ホール（同4、5日）で展示される。

同コンテストは、郷土への誇りや愛着を育もうと県が2022年度から開催しており、今回で4回目。今回は昨年8月〜11月の4カ月間に過去最大の728点の応募があった。

審査会で最優秀賞には畠山文明さんの「八幡岳/朝の雲海」（唐津市相知町で撮影）が選ばれた。県によると、写真の技術に加え早朝の雲海を撮影するための計画性が高く評価されたという。

優秀賞は山下陽子さんの「くるくるまわれ」（吉野ケ里町からほけ谷大橋で撮影）、吉原誠二さんの「秋の棚田の朝」（有田町で撮影）の2点。「くるくるまわれ」は橋のアーチと星の円周運動の軌跡を絡めた点、「秋の棚田の朝」はコスモスと棚田、朝日、青空の配色と配置のバランスが評価された。

これらに12点の特別賞を合わせて、魅力的な佐賀を捉えた計15点が上位作品となった。（松本紗菜子）