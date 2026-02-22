¡Ú£Ò£É£Ú£É£Î¡ÛºùÄíÂçÀ¤ 3¡¦7¥ë¥¤¥¹¡¦¥°¥¹¥¿¥ÜÀï¤Ç ¡ÈºùÄí vs ¥·¥¦¥Ð¡É ºÆ¸½Í½¹ð¡Ö¤À¤«¤é¿²µ»¤Ç·è¤á¤¿¤¤¡×
¡¡³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¡¥£µ£²¡×¡Ê£³·î£·Æü¡¢Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ç¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥°¥¹¥¿¥Ü¡Ê£²£¹¡á¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëà¥µ¥¯¥¸¥å¥Ë¥¢á¤³¤ÈºùÄíÂçÀ¤¡Ê£²£·¡Ë¤¬¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÀë¸À¡×¤À¡£
¡¡ÂçÀ¤¤Ï£²£±Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¹çÆ±¸ø³«Îý½¬¤ËÅÐ¾ì¡£¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç±Ô¤¤º¸¥ß¥É¥ë¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢½çÄ´¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ·ã¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢·ì¤Þ¤ß¤ì¡¢´À¤Þ¤ß¤ì¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£Ëþ¿ÈÁÏáØ¤Ç¤â¡¢¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ç¤â¾¡¤Ä¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡Ö£³·î¤Ã¤Æ¿·À¸³è¤ò¹µ¤¨¤ëµ¨Àá¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¡¢¥½¥ï¥½¥ï¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤»¤ë¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¿Ê³Ø¤ä½¢¿¦¤òÁ°¤ËÉÔ°Â¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤ËÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¤È°ÕÍß¡£
¡¡Áê¼ê¤Î¥°¥¹¥¿¥Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°ú¤«¤Ê¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¡£Íò¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤é¥ä¥Ð¤¤¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¶¯ÂÇ¤òÏ¢È¯¤¹¤ëÂæÉ÷¤Î¤è¤¦¤ÊÂÇ·â¤ò·Ù²ü¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤½¤³¤ËËÍ¤âÂÇ·â¤Ç¤¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤«¤¤¤¯¤°¤Ã¤Æ¿²µ»¤Ç·è¤á¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡Ê¥ô¥¡¥ó¥À¥ì¥¤¡Ë¥·¥¦¥Ð vs ºùÄí¡ÊÏÂ»Ö¡Ë¤òÀÎ¸«¤Æ¤¤¤¿¿Í¤«¤é¤·¤¿¤é¡¢¿²µ»¤Ç·è¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡£¤À¤«¤é¿²µ»¤Ç·è¤á¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È°ìËÜ¾¡¤Á¤òÁÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î»î¹ç¤Ï¤«¤Ä¤Æ£Ð£Ò£É£Ä£Å¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿Éã¡¦ÏÂ»Ö¤È¥°¥¹¥¿¥Ü¤Î»Õ¡¦¥·¥¦¥Ð¤È¤Î·ãÆ®¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ëÀï¤¤¤À¡£¤À¤¬¡¢ÂçÀ¤¤ÏÉã¤¬¥·¥¦¥Ð¤Î½êÂ°Àè¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¡Ö¥·¥å¡¼¥È¥Ü¥¯¥»¡×¤Ë½Ð·Î¸Å¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤¢¤²¡Ö¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤é¡¢²È¤Ë¥·¥å¡¼¥È¥Ü¥¯¥»¥°¥Ã¥º¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç»Ò¶¡¤Î¤³¤í¤Ï¥·¥å¡¼¥È¥Ü¥¯¥»£Ô¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¤¿¤·¡¢½Î¤â¥·¥å¡¼¥È¥Ü¥¯¥»¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¥¸¥à´Ø·¸¼Ô¤È¸òÎ®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥·¥¦¥Ð¤ËÅ¨ÂÐ¿´¤è¤ê¤â¿Æ¶á´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡Ö¸þ¤³¤¦¤Ï¡Ø²¶¤Ï¥·¥¦¥Ð¤Î¥ì¥¬¥·¡¼¤ò·Ñ¤¤¤Ç¤ë¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¥·¥¦¥Ð¤Î¥ì¥¬¥·¡¼¤ÈºùÄíÏÂ»Ö¤Î·ì¤ò·Ñ¤¤¤Ç¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¿Í´Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤éËÍ¤ÎÊý¤¬¾å¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤ÇÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤Éã¾ù¤ê¤ÎàºùÄíÀáá¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥ê¥¢ºÇÂç¤ÎÆñ½ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤Âç°ìÈÖ¤ò¡¢¥µ¥¯¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÏÆÍÇË¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¡Öº£²ó¾¡¤Æ¤ì¤Ð¡¢²Æ¤´¤í¤È¤«Ç¯Ëö¤È¤«¤Ë¤¤¤¤»î¹ç¤òÁÈ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤·¡Ä¡£¤¤¤¤»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢ºÇ¹â¤ÎÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤¤¡£