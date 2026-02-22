【リブート 第5話】儀堂VSニセ儀堂（早瀬）、ついに直接対決へ
【モデルプレス＝2026/02/22】俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場「リブート」（毎週日曜よる9時〜）の第5話が、22日に放送される。
【写真】鈴木亮平主演「リブート」相関図にいない人物に注目
妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木）の顔に変わる（＝リブートする）”という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。
100億円事件、夏海殺害事件に“新事実”が浮上。本物の儀堂（鈴木亮平）を追うため、早瀬（鈴木亮平）と一香（戸田恵梨香）は、ついに手を組む。だが、儀堂の背後には、合六（北村有起哉）が率いる巨大な闇の組織が存在していた。
この組織を潰さなければ、2人に未来はない。早瀬と一香は、儀堂の行方と組織壊滅、2つの目的を同時に達成する危険な策に乗り出す。鍵を握るのは、合六の裏仕事を担う男・冬橋（King ＆ Prince永瀬廉）。彼のもとを訪れた2人は、そこで“決して語られることのなかった過去”を知ることになる。
決定的な情報が掴めない中で、突如としてあの男が姿を現す。儀堂だ。早瀬と一香は、すべてを終わらせるため、直接対決を決意し、現場へ向かう。しかし、そこで待っていたのは、誰も予想しなかった衝撃の展開だった。
