◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート エキシビション（２１日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

フィギュアスケートのフィナーレを飾るエキシビションが行われ、女子シングルで６位だったロシア出身のアデリア・ペトロシャン（ＡＩＮ）が「Ｗａｋａ Ｗａｋａ」を披露した。

金色のきらびやかな衣装で登場。アップテンポな力強い曲調に乗り、３回転フリップを着氷。キレあるしなやかな踊りを見せ、最後の決めポーズでは尻もちを付くような格好となったが、大歓声を浴びて笑顔で応えた。

ロシアのウクライナ侵攻により、個人の中立選手として出場した今大会。ペトロシャンは、ショートプログラム５位、フリー５位で総合６位だった。フリーでは、４回転トウループに果敢に挑戦。２１４・５３点と存在感を発揮した。

ロシア出身のＡＩＮで出場した男子のグメンニクも６位に終わり“フィギュア大国”は、旧ソ連時代の１９６０年スコーバレー大会以来、６６年ぶりに表彰台に立つことができなかった。演技後には「責任は自分にある。ロシアに帰りにくい」などと語っていたが、ＳＰ、フリーともに演技では会場から大きな歓声と拍手が送られていた。

エキシビの演技後には取材に応じた。報道陣からは、２０２２年北京五輪で起きた同じ母国ロシア出身のワリエワのドーピング問題について「ストレスにならなかったのか」と聞かれ、「 もっとひどい状況を想像していたので、思っていたよりは大丈夫でした」とこたえた

また中立選手として出場したことについて「形式上は中立ですが、実際にはみんなが自国を応援してくれていると感じていました。コーチも連盟の方々もここにいてくれましたし、そのことで大きなプレッシャーを感じることはありませんでした」と語った。

五輪期間中は選手村には滞在せず、別の場所に泊まっていたことも明かした。「明日はバスで空港に向かう前に、少し早く行って選手村の中を見て回りたいなと思っています」とペトロシャン。

２２日（日本時間２３ 日未明）の閉会式については「出席します」と明言し「２３日に帰ります」と話した。